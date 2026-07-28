Su WhatsApp ora è finalmente possibile correggere le didascalie degli Stati senza eliminarli

La funzione è attualmente in fase di distribuzione per alcuni utenti iscritti al programma beta di WhatsApp per Android, in particolare con la versione 2.26.30.1 disponibile sul Google Play Store. Il rilascio avverrà gradualmente e potrebbe richiedere alcune settimane prima di raggiungere un numero maggiore di account.

WhatsApp sta introducendo una nuova funzione dedicata agli aggiornamenti di stato su Android: la possibilità di modificare le didascalie dopo la pubblicazione . La novità permette agli utenti di correggere eventuali errori di scrittura o aggiornare il testo associato a uno Stato senza dover cancellare il contenuto e pubblicarlo nuovamente.

Come funziona la modifica delle didascalie degli aggiornamenti di stato su WhatsApp?

WhatsApp ha lavorato per rendere la modifica delle didascalie più semplice e accessibile. Gli utenti possono raggiungere l'opzione attraverso due modalità differenti. La prima è disponibile direttamente dalla schermata che raccoglie gli Stati condivisi: aprendo il menu dedicato alla gestione dell'aggiornamento, compare la voce relativa alla modifica della didascalia.

La seconda possibilità è integrata nella visualizzazione dello Stato stesso. Quando un utente apre il proprio aggiornamento, può trovare una piccola icona a forma di matita accanto al testo inserito. Premendo il pulsante è possibile accedere rapidamente alla schermata di modifica e correggere il contenuto.