L'attore di Link elogia il film di The Legend of Zelda: è troppo giovane per aver giocato a Breath of the Wild

Le parole dell'attore di Link

"Non posso dire molto sul film in sé, ma ricordo nitidamente quando è uscito Breath of the Wild - e questo potrebbe tradire la mia età - ma ricordo che ero piuttosto giovane all'epoca della sua uscita, quindi non avevo una Switch a quel tempo", ammette. "E così guardavo altri giocarci, in sostanza guardavo i playthrough."

Benjamin Evan Ainsworth nei panni di Link

Ainsworth è nato nel 2008 e Breath of the Wild è uscito nel 2017. Come potete facilmente calcolare, l'attore aveva nove anni all'epoca, quindi chiaramente non poteva liberamente comprarsi una console e un videogioco.

"E poi, avendo avuto la fortuna di interpretare questo ruolo, un personaggio così iconico, guardando indietro e rendendomi conto dei 40 anni di eredità e storia, dei vari toni, delle diverse storie, delle differenti interpretazioni e performance vocali anche di questo personaggio...", continua. "Sì, sono un grande fan e sono davvero entusiasta, perché è stato fantastico girarlo. La Nuova Zelanda è un posto meraviglioso. Ma sì, non posso dire molto di più."

Vi segnaliamo infine anche una curiosità: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom era così segreto che molti dipendenti Nintendo lo scoprirono con il pubblico.