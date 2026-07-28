L'attore di Link elogia il film di The Legend of Zelda: è troppo giovane per aver giocato a Breath of the Wild

Il film di The Legend of Zelda, una delle pellicole più attese dai fan dei videogiochi, arriverà nel maggio 2027 nei cinema di tutto il mondo. Non sappiamo ancora molto sulla pellicola, ma l'attore protagonista - Benjamin Evan Ainsworth - ha condiviso un piccolo commento.
Parlando con GamesRadar+, Ainsworth ha ammesso di non poter dire molto riguardo al film, ma può raccontare una delle sue prime esperienze con Hyrule, spiegando che all'epoca dell'uscita di Breath of the Wild era troppo piccolo per potervi giocare.
Le parole dell'attore di Link
"Non posso dire molto sul film in sé, ma ricordo nitidamente quando è uscito Breath of the Wild - e questo potrebbe tradire la mia età - ma ricordo che ero piuttosto giovane all'epoca della sua uscita, quindi non avevo una Switch a quel tempo", ammette. "E così guardavo altri giocarci, in sostanza guardavo i playthrough."
Ainsworth è nato nel 2008 e Breath of the Wild è uscito nel 2017. Come potete facilmente calcolare, l'attore aveva nove anni all'epoca, quindi chiaramente non poteva liberamente comprarsi una console e un videogioco.
"E poi, avendo avuto la fortuna di interpretare questo ruolo, un personaggio così iconico, guardando indietro e rendendomi conto dei 40 anni di eredità e storia, dei vari toni, delle diverse storie, delle differenti interpretazioni e performance vocali anche di questo personaggio...", continua. "Sì, sono un grande fan e sono davvero entusiasta, perché è stato fantastico girarlo. La Nuova Zelanda è un posto meraviglioso. Ma sì, non posso dire molto di più."
Vi segnaliamo infine anche una curiosità: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom era così segreto che molti dipendenti Nintendo lo scoprirono con il pubblico.