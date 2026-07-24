Preordina le action figure Zelda Heroes of Hyrule e colleziona Zelda, Link e Ganondorf

Su Amazon è possibile preordinare tre action figure dedicate alla nuova linea Hasbro The Legend of Zelda: Heroes of Hyrule. Il primo personaggio disponibile è Link a 32,99 €; puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il secondo personaggio preordinabile è Zelda a 32,99 €; puoi acquistarlo tramite questo link o cliccando sul box sottostante. Infine, su Amazon è disponibile anche l'action figure di Ganondorf a 44,99 €. Acquistala tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Questi prodotti sono venduti e spediti da Amazon e li riceverai entro pochi giorni, considerando che usciranno ufficialmente il 17 marzo 2027. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Una nuova collezione
Gli appassionati potranno esporre queste action figure con licenza ufficiale e accessori ispirati ai personaggi, ad esempio lo scudo hyliano o la mano potenziata Zonai per Link. In alternativa, puoi mettere in posa Zelda con la spada suprema inclusa e la mano destra intercambiabile, oppure Ganondorf con la spada miasmatica inclusa.
Si tratta di una nuova linea speciale con design caratterizzato da oltre 20 punti di articolazione. Chiaramente è un prodotto pensato per i fan della serie The Legend of Zelda, ma è perfetto anche per i bambini (dai 4 anni in su, dato che contiene piccole parti che possono rappresentare un rischio di soffocamento). Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.