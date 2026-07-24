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Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 è gratis per questo fine settimana su PC e Xbox

Per celebrare il prossimo arrivo del secondo volume della raccolta, Konami ha deciso di mettere a disposizione Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 gratuitamente per questo weekend.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   24/07/2026
Snake in Metal Gear Solid 3
Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1
Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1
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Konami ha lanciato un'interessante iniziativa che consente di provare in maniera approfondita Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1, dando la possibilità di scaricarlo e giocarlo gratuitamente per questo fine settimana, almeno su PC e Xbox.

Il pacchetto ripropone i primi tre capitoli della serie in forma rimasterizzata e con vari miglioramenti tecnici per farli funzionare al meglio sulle piattaforma moderne. Al suo interno troviamo:

  • Metal Gear Solid - Master Collection Version
  • Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty - Master Collection Version
  • Metal Gear Solid 3: Snake Eater - Master Collection Version

Tutti e tre i giochi sono riproposizioni fedeli degli originali, con gli stessi contenuti per quanto riguarda storia e gameplay ma diverse variazioni e miglioramenti applicati sul fronte tecnico, fra grafica e interfaccia.

Un lungo fine settimana di prove gratuite

L'iniziativa è stata annunciata da Konami per celebrare il prossimo lancio di Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2, la cui data di uscita è fissata per il 27 agosto, e consente di sperimentare la prima raccolta gratuitamente.

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Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 è dunque gratis da oggi su Steam e Xbox Store, ma per un periodo di tempo limitato: potete scaricare e provare la raccolta entro lunedì 27 luglio.

Metal Gear Solid Master Collection riceve l'update finale: risoluzione fino a 4K e migliorie per Switch 2 Metal Gear Solid Master Collection riceve l'update finale: risoluzione fino a 4K e migliorie per Switch 2

Su Xbox, il titolo in questione rientra nella promozione FreePlayDays di questa settimana, che consente di provare anche altri quattro titoli per gli abbonati a Game Pass.

L'iniziativa questa settimana propone:

Insomma, si prospetta un fine settimana alquanto ricco di titoli da provare, nel caso si abbia tempo a disposizione.

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