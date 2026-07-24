Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 è gratis per questo fine settimana su PC e Xbox

Konami ha lanciato un'interessante iniziativa che consente di provare in maniera approfondita Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1, dando la possibilità di scaricarlo e giocarlo gratuitamente per questo fine settimana, almeno su PC e Xbox.

Il pacchetto ripropone i primi tre capitoli della serie in forma rimasterizzata e con vari miglioramenti tecnici per farli funzionare al meglio sulle piattaforma moderne. Al suo interno troviamo:

Metal Gear Solid - Master Collection Version

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty - Master Collection Version

Metal Gear Solid 3: Snake Eater - Master Collection Version

Tutti e tre i giochi sono riproposizioni fedeli degli originali, con gli stessi contenuti per quanto riguarda storia e gameplay ma diverse variazioni e miglioramenti applicati sul fronte tecnico, fra grafica e interfaccia.