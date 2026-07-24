Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 è gratis per questo fine settimana su PC e Xbox

Konami ha lanciato un'interessante iniziativa che consente di provare in maniera approfondita Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1, dando la possibilità di scaricarlo e giocarlo gratuitamente per questo fine settimana, almeno su PC e Xbox.
Il pacchetto ripropone i primi tre capitoli della serie in forma rimasterizzata e con vari miglioramenti tecnici per farli funzionare al meglio sulle piattaforma moderne. Al suo interno troviamo:
- Metal Gear Solid - Master Collection Version
- Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty - Master Collection Version
- Metal Gear Solid 3: Snake Eater - Master Collection Version
Tutti e tre i giochi sono riproposizioni fedeli degli originali, con gli stessi contenuti per quanto riguarda storia e gameplay ma diverse variazioni e miglioramenti applicati sul fronte tecnico, fra grafica e interfaccia.
Un lungo fine settimana di prove gratuite
L'iniziativa è stata annunciata da Konami per celebrare il prossimo lancio di Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2, la cui data di uscita è fissata per il 27 agosto, e consente di sperimentare la prima raccolta gratuitamente.
Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 è dunque gratis da oggi su Steam e Xbox Store, ma per un periodo di tempo limitato: potete scaricare e provare la raccolta entro lunedì 27 luglio.
Su Xbox, il titolo in questione rientra nella promozione FreePlayDays di questa settimana, che consente di provare anche altri quattro titoli per gli abbonati a Game Pass.
L'iniziativa questa settimana propone:
- For Honor
- Bleach: Rebirth of Souls
- Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1
- Tides of Tomorrow
- Killing Floor 3
Insomma, si prospetta un fine settimana alquanto ricco di titoli da provare, nel caso si abbia tempo a disposizione.