WhatsApp amplia gli strumenti per i canali con un contatore delle views riservato agli amministratori

La funzione è attualmente in fase di rilascio per alcuni utenti che utilizzano le versioni beta più recenti di WhatsApp per Android e iOS , anche se in alcuni casi potrebbe essere già visibile su determinate versioni stabili dell'applicazione. La distribuzione avverrà gradualmente, per cui non tutti gli utenti idonei riceveranno immediatamente la novità.

WhatsApp ha iniziato la distribuzione di una nuova funzione dedicata ai canali, pensata per offrire agli amministratori maggiori informazioni sul rendimento dei contenuti pubblicati . La novità introduce un contatore privato delle visualizzazioni , che consente di conoscere quante persone hanno aperto ciascun aggiornamento condiviso all'interno del canale.

Una caratteristica fondamentale è che il contatore rimane completamente privato . Soltanto l'amministratore del canale può visualizzare il numero delle visualizzazioni, mentre gli iscritti continuano a vedere gli aggiornamenti senza alcuna indicazione relativa alla loro popolarità. Il comportamento della funzione è identico sia su dispositivi Android sia su iPhone .

WhatsApp lavora anche ad una versione "pubblica" della stessa funzione

Grazie a questo nuovo strumento, i gestori dei canali possono valutare con maggiore precisione quali contenuti riescono a coinvolgere maggiormente il pubblico. Parallelamente, WhatsApp continua a lavorare anche a una versione pubblica del conteggio delle visualizzazioni.

Fonte: WABetaInfo

In questo caso il numero di visualizzazioni sarebbe visibile a tutti gli utenti che consultano un canale, consentendo anche ai follower di sapere quante persone hanno visualizzato ogni aggiornamento. Questa variante, tuttavia, è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile per i test pubblici.