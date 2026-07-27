AMD potrebbe concludere il ciclo di AM5 con i processori Ryzen basati su Zen 7: Zen 8 arriverà con AM6

econdo le più recenti indiscrezioni, AMD starebbe pianificando di concludere il ciclo della piattaforma AM5 con l'arrivo dei processori Ryzen basati su architettura Zen 7, mentre il successivo salto generazionale verso Zen 8 dovrebbe coincidere con l'introduzione del nuovo socket AM6, destinato a supportare tecnologie come DDR6 e PCIe 6.0 in modo nativo.
La piattaforma AM5, introdotta nel 2022, ha già ospitato diverse famiglie di processori Ryzen, a partire dalla serie Ryzen 7000 "Raphael", passando per Ryzen 8000G "Hawk Point" fino agli attuali Ryzen 9000 "Granite Ridge".
Prima dell'arrivo di Zen 7 è previsto il debutto della famiglia Zen 6 "Olympic Ridge", che dovrebbe offrire miglioramenti nel numero di core, nelle frequenze operative, nella cache e nell'architettura con un processo produttivo più avanzato.
AMD e il debutto di Zen 7: quando arriverà?
Durante l'evento Advancing AI 2026, AMD ha mostrato un'anteprima delle future architetture Zen 7 e Zen 8, mentre in occasione del Computex 2026 ha confermato che la piattaforma AM5 continuerà a ricevere nuovi prodotti almeno fino al 2029. Questo lascia intendere che Zen 7 possa rappresentare l'ultima evoluzione destinata a tale socket.
Le previsioni indicano un debutto di Zen 7 intorno al 2028 nel settore server, seguito dall'arrivo delle versioni desktop nel corso del 2029, mantenendo una cadenza simile a quella adottata con Zen 6.
Per questa generazione AMD dovrebbe ricorrere a processi produttivi TSMC di nuova generazione, come A16 o A14, introducendo anche il supporto alle estensioni ACE (AI Compute Extensions) e a tecnologie di memoria avanzate.
La strategia di AMD
Secondo le indiscrezioni, Zen 7 continuerebbe comunque a utilizzare un controller DDR5, rendendo improbabile l'adozione contemporanea di DDR5 e DDR6. AMD ha infatti più volte indicato che un cambio di socket avverrà solo in presenza di un importante salto tecnologico sul fronte memoria e interfacce di I/O.
Per questo motivo, Zen 8 sarebbe il candidato ideale per inaugurare AM6, introducendo il supporto nativo a DDR6 e PCIe 6.0. Sebbene PCIe 6.0 possa arrivare anche su alcune piattaforme precedenti, i vantaggi per il mercato consumer sarebbero limitati nel breve periodo, considerando la scarsa diffusione di SSD e schede video capaci di sfruttarne appieno il potenziale.
L'approccio adottato da AMD confermerebbe la volontà di prolungare il più possibile il ciclo di vita delle proprie piattaforme desktop.