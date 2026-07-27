AMD potrebbe concludere il ciclo di AM5 con i processori Ryzen basati su Zen 7: Zen 8 arriverà con AM6

Prima dell'arrivo di Zen 7 è previsto il debutto della famiglia Zen 6 "Olympic Ridge" , che dovrebbe offrire miglioramenti nel numero di core, nelle frequenze operative, nella cache e nell'architettura con un processo produttivo più avanzato.

econdo le più recenti indiscrezioni, AMD starebbe pianificando di concludere il ciclo della piattaforma AM5 con l'arrivo dei processori Ryzen basati su architettura Zen 7, mentre il successivo salto generazionale verso Zen 8 dovrebbe coincidere con l'introduzione del nuovo socket AM6 , destinato a supportare tecnologie come DDR6 e PCIe 6.0 in modo nativo.

AMD conferma le architetture Zen 7 e Zen 8: nuove CPU EPYC, processo produttivo avanzato e tecnologie per l'IA

Durante l'evento Advancing AI 2026, AMD ha mostrato un'anteprima delle future architetture Zen 7 e Zen 8 , mentre in occasione del Computex 2026 ha confermato che la piattaforma AM5 continuerà a ricevere nuovi prodotti almeno fino al 2029 . Questo lascia intendere che Zen 7 possa rappresentare l'ultima evoluzione destinata a tale socket.

La strategia di AMD

Secondo le indiscrezioni, Zen 7 continuerebbe comunque a utilizzare un controller DDR5, rendendo improbabile l'adozione contemporanea di DDR5 e DDR6. AMD ha infatti più volte indicato che un cambio di socket avverrà solo in presenza di un importante salto tecnologico sul fronte memoria e interfacce di I/O.

Fonte: Wccftech.com

Per questo motivo, Zen 8 sarebbe il candidato ideale per inaugurare AM6, introducendo il supporto nativo a DDR6 e PCIe 6.0. Sebbene PCIe 6.0 possa arrivare anche su alcune piattaforme precedenti, i vantaggi per il mercato consumer sarebbero limitati nel breve periodo, considerando la scarsa diffusione di SSD e schede video capaci di sfruttarne appieno il potenziale.

L'approccio adottato da AMD confermerebbe la volontà di prolungare il più possibile il ciclo di vita delle proprie piattaforme desktop.