La tripla ventola NZXT da 420 mm è in promo su Amazon: puoi acquistarla al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di acquistare al minimo storico la ventola tripla targata NZXT da 420 mm: l'offerta prevede uno sconto dell'8% per un costo totale e finale di 55€. Acquista il prodotto direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: La NZXT F420 RGB Core è una soluzione all-in-one con tripla ventola da 420 mm progettata per offrire elevate prestazioni di raffreddamento, un'installazione più semplice e un'estetica curata per PC gaming e workstation. Il suo particolare design a telaio singolo integra tre ventole RGB mm in un'unica struttura, eliminando la necessità di collegare e gestire singolarmente ogni ventola durante il montaggio.
Ulteriori dettagli sulla tripla ventola
Grazie alla connettività versatile, la ventola può essere collegata a un controller NZXT dedicato (venduto separatamente) per regolare velocità e illuminazione tramite il software NZXT CAM, oppure direttamente all'intestazione aRGB 5V della scheda madre utilizzando il cavo splitter incluso.
Le pale delle ventole sono ottimizzate per generare una maggiore pressione statica, permettendo di spingere efficacemente l'aria anche attraverso spazi più ristretti e migliorando il flusso all'interno del case.
Pensata per un utilizzo prolungato, la NZXT F420 RGB Core integra cuscinetti a dinamica fluida che assicurano un funzionamento silenzioso e affidabile, con una durata dichiarata fino a 60.000 ore. L'illuminazione RGB è resa ancora più spettacolare dagli otto LED RGB indirizzabili individualmente per ogni hub ventola