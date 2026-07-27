La tripla ventola NZXT da 420 mm è in promo su Amazon: puoi acquistarla al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di acquistare al minimo storico la ventola tripla targata NZXT da 420 mm: l'offerta prevede uno sconto dell'8% per un costo totale e finale di 55€. Acquista il prodotto direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: La NZXT F420 RGB Core è una soluzione all-in-one con tripla ventola da 420 mm progettata per offrire elevate prestazioni di raffreddamento, un'installazione più semplice e un'estetica curata per PC gaming e workstation. Il suo particolare design a telaio singolo integra tre ventole RGB mm in un'unica struttura, eliminando la necessità di collegare e gestire singolarmente ogni ventola durante il montaggio.