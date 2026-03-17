Mancano due giorni all'uscita di Crimson Desert: preordina la versione per PC in sconto su Instant Gaming

Cerchi un gioco con ambientazioni mozzafiato, combattimenti brutali e una nuova storia da scoprire? Preordina Crimson Desert per PC su Instant Gaming, disponibile in due edizioni differenti. La versione standard è attualmente disponibile a 62,45 € invece di 70 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. L'edizione Deluxe, invece, costa 70,75 € invece di 80 €. Puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box sottostante. Si tratta in questo caso dei codici da riscattare su Steam . Ricordiamo che il gioco uscirà tra due giorni, quindi il 19 marzo. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Vaste ambientazioni, combattimenti brutali e una storia da scoprire

Prima di tutto, l'edizione Deluxe include i seguenti contenuti:

Crimson Desert

Elmo a piastre di Kairos

Guanti a piastre di Kairos

Stivali a piastre di Kairos

Mantello di Kairos

Armatura a piastre di Kairos

Scudo di Balgran

Testiera di Exclaire

Bardatura di Exclaire

Sella di Exclaire

Staffe di Exclaire

In questo vasto open world vestirai i panni di Kliff, accompagnato dai compagni Oongka, Yann e Naira. Potrai esplorare liberamente ogni singola ambientazione, mentre il sistema di combattimento è versatile e dinamico e ti permetterà di affrontare scontri brutali con spade, lance o archi. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere le nostre prime impressioni in merito.