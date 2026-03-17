Mancano due giorni all'uscita di Crimson Desert: preordina la versione per PC in sconto su Instant Gaming

Cerchi un gioco con ambientazioni mozzafiato, combattimenti brutali e una nuova storia da scoprire? Preordina Crimson Desert per PC su Instant Gaming, disponibile in due edizioni differenti. La versione standard è attualmente disponibile a 62,45 € invece di 70 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. L'edizione Deluxe, invece, costa 70,75 € invece di 80 €. Puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box sottostante. Si tratta in questo caso dei codici da riscattare su Steam. Ricordiamo che il gioco uscirà tra due giorni, quindi il 19 marzo. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Vaste ambientazioni, combattimenti brutali e una storia da scoprire
Prima di tutto, l'edizione Deluxe include i seguenti contenuti:
- Crimson Desert
- Elmo a piastre di Kairos
- Guanti a piastre di Kairos
- Stivali a piastre di Kairos
- Mantello di Kairos
- Armatura a piastre di Kairos
- Scudo di Balgran
- Testiera di Exclaire
- Bardatura di Exclaire
- Sella di Exclaire
- Staffe di Exclaire
In questo vasto open world vestirai i panni di Kliff, accompagnato dai compagni Oongka, Yann e Naira. Potrai esplorare liberamente ogni singola ambientazione, mentre il sistema di combattimento è versatile e dinamico e ti permetterà di affrontare scontri brutali con spade, lance o archi. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere le nostre prime impressioni in merito.