Netflix rassicura gli abbonati: con l'acquisizione di Warner Bros. non ci saranno rincari

Netflix ha rassicurato gli abbonati in merito all'acquisizione di Warner Bros., inviando agli utenti americani una e-mail in cui spiega che non ci saranno rincari sul prezzo delle sottoscrizioni come diretta conseguenza dell'importante operazione.

"Abbiamo di recente annunciato che Netflix acquisirà Warner Bros., inclusi i suoi studi cinematografici e televisivi, HBO Max e HBO", si legge nel messaggio. "Ciò unirà il nostro servizio di intrattenimento leader al mondo con le storie iconiche di Warner Bros., portando alcuni dei franchise più amati come Harry Potter, Friends, The Big Bang Theory, Casablanca, Game of Thrones e il DC Universe ad affiancare Stranger Things, Wednesday, Squid Game, Bridgerton e KPop Demon Hunters."

"Oggi non cambia nulla: entrambi i servizi di streaming continueranno a operare separatamente. Abbiamo altri passaggi da completare prima che l'accordo si chiuda, incluse le approvazioni normative e quelle degli azionisti. Vi aggiorneremo quando avremo ulteriori informazioni."

"Nel frattempo, speriamo che continuerete a guardare tutto ciò che volete e quando volete, con il vostro attuale piano di abbonamento. Sappiamo che potreste avere delle domande: visitate il nostro Centro Assistenza per maggiori informazioni o contattateci in qualsiasi momento."