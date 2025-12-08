Netflix rassicura gli abbonati: con l'acquisizione di Warner Bros. non ci saranno rincari

Netflix ha rassicurato gli abbonati in merito all'acquisizione di Warner Bros., inviando agli utenti americani una e-mail in cui spiega che non ci saranno rincari sul prezzo delle sottoscrizioni come diretta conseguenza dell'importante operazione.
"Abbiamo di recente annunciato che Netflix acquisirà Warner Bros., inclusi i suoi studi cinematografici e televisivi, HBO Max e HBO", si legge nel messaggio. "Ciò unirà il nostro servizio di intrattenimento leader al mondo con le storie iconiche di Warner Bros., portando alcuni dei franchise più amati come Harry Potter, Friends, The Big Bang Theory, Casablanca, Game of Thrones e il DC Universe ad affiancare Stranger Things, Wednesday, Squid Game, Bridgerton e KPop Demon Hunters."
"Oggi non cambia nulla: entrambi i servizi di streaming continueranno a operare separatamente. Abbiamo altri passaggi da completare prima che l'accordo si chiuda, incluse le approvazioni normative e quelle degli azionisti. Vi aggiorneremo quando avremo ulteriori informazioni."
"Nel frattempo, speriamo che continuerete a guardare tutto ciò che volete e quando volete, con il vostro attuale piano di abbonamento. Sappiamo che potreste avere delle domande: visitate il nostro Centro Assistenza per maggiori informazioni o contattateci in qualsiasi momento."
La parola chiave è "oggi"?
James Cameron ha detto che l'acquisizione di Warner Bros. da parte di Netflix sarebbe stata un disastro per via delle idee espresse in più occasioni dai vertici della piattaforma streaming in mertito alla loro considerazione delle sale cinematografiche, dunque bisognerà vedere come andranno effettivamente le cose.
Tuttavia agli occhi degli abbonati, abituati a rincari che si verificano ormai su base annuale, se non più di frequente, è chiaro che un investimento così ingente porterà a un certo punto l'azienda a presentare il conto. Non oggi, ma in futuro di certo.
La chiusura dell'acquisizione richiederà tempo: dai dodici ai diciotto mesi, secondo Netflix, il che significa dicembre 2026 nella migliore delle ipotesi, estate 2027 come prospettiva più probabile. Vedremo se fino ad allora la piattaforma non annuncerà rincari.