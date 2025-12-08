Samsung Galaxy Z Flip 5: il pieghevole è in offerta ad un ottimo prezzo su AliExpress, sfrutta il coupon e risparmia

Il Samsung Galaxy Z Flip 5 è uno smartphone pieghevole Android presentato il 26 luglio 2023 ed è poi arrivato sul mercato l'11 agosto 2023. Il design a conchiglia è stato migliorato grazie a una nuova cerniera che permette una chiusura completamente piatta, riducendo il gap visibile. La scocca utilizza Armor Aluminum e vetro Gorilla Glass Victus 2 , mentre la certificazione IPX8 garantisce resistenza all'acqua.

Su AliExpress, oggi, in occasione della nuova tornata di sconti in vista del Natale, è presente una promo che coinvolge il Samsung Galaxy Z Flip 5 che viene venduto al prezzo totale e finale d'acquisto di 319,06€ grazie al coupon MULTI30 con cui si ottengono 30€ di sconto (in alternativa si può utilizzare il codice ITGS30). Puoi accedere all'offerta direttamente tramite questo link .

Ulteriori dettagli

Lo smartphone offre un display interno Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e un cover display Super AMOLED da 3,4 pollici, ideale per widget, risposte rapide e anteprime app. Sotto la scocca troviamo il chipset Snapdragon 8 Gen 2, 8 GB di RAM e memoria UFS 4.0 da 256 o 512 GB, senza espansione microSD.

La batteria da 3.700 mAh supporta ricarica rapida a 25W e wireless a 15W. Il comparto fotografico include una doppia camera posteriore da 12 MP e una selfie cam da 10 MP, sfruttabile anche tramite il cover display. Al lancio con Android 13 e One UI 5.1.1, il Galaxy Z Flip 5 riceverà aggiornamenti fino ad Android 17 e patch di sicurezza fino al 2028