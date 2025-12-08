0

Sconti sui monitor Samsung grazie al coupon, tra cui OLED, Neo e Dual-Mode per ogni setup

Con il codice MONITOR è possibile ottenere fino al 20% su una selezione di schermi Samsung fino all'8 gennaio. Qui trovate tre modelli interessanti, con link diretto all'acquisto.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   08/12/2025
Il monitor Samsung Odyssey Neo G7

Tra fine anno e inizio gennaio Samsung mette a listino una serie piuttosto ampia di monitor a prezzo ribassato, dai modelli Odyssey pensati per il gaming agli OLED e ai 4K versatili per lavoro e intrattenimento. Gli sconti si vedono direttamente in cassa sullo shop ufficiale durante il periodo indicato in pagina, e coinvolgono più diagonali e formati: fino all'8 gennaio potete usare il codice MONITOR al checkout sullo shop Samsung per ottenere fino al 20% su una selezione di monitor.

Qui sotto trovate una nostra selezione, ma navigando sulla pagina potrete trovare altri monitor sui quali sarà possibile usufruire dello sconto.

Odyssey Neo G7 G70NC: il monitor 43" 4K da 144 Hz

Se puntate a uno schermo grande da salotto o da scrivania profonda, il Neo G7 G70NC mette sul piatto una risoluzione 4K UHD, 144 Hz di frequenza e 1 ms, così da passare con disinvoltura da film e serie a shooter e racing. La diagonale da 43 pollici offre un'area ampia per HUD e split-screen, mentre gli ingressi HDMI 2.1 rendono lineare il collegamento alle console per 4K/120 Hz. Il design resta pulito e solido, con menu intuitivi e modalità immagine dedicate ai generi più comuni. Questo monitor parte da 729€, ma con il coupon MONITOR scende a 583,20€.

Potete acquistare il monitor Samsung Odyssey Neo G7 cliccando su questo link.

Il monitor Samsung Odyssey Neo G7

Odyssey OLED G6 G61SD: il 27" QHD da 240 Hz

Se preferite un formato compatto ma reattivo, l'Odyssey OLED G6 da 27 pollici combina QHD 2560×1440 e 240 Hz con tempi di risposta praticamente istantanei. Il nero profondo e il contrasto elevatissimo dell'OLED aiutano a leggere ombre e dettagli nelle scene scure, mentre la sincronizzazione adattiva riduce tearing e micro-scatti quando il frame-rate oscilla. È una scelta naturale per FPS competitivi, ma brilla anche nei single player e nella fruizione video grazie alla resa cromatica. Questo monitor ha un prezzo di partenza di 639€ ma il coupon MONITOR lo porta a 511,20€.

Potete acquistare il monitor Samsung Odyssey OLED G6 cliccando su questo link.

Il monitor Samsung Odyssey OLED G6

Odyssey G7 G70F: il 27" 4K/180 Hz con modalità 360 Hz in FHD

Per chi cerca flessibilità assoluta, l'Odyssey G7 G70F introduce la Dual-Mode: potete giocare in 4K fino a 180 Hz quando volete dettaglio e fedeltà, oppure passare al volo al profilo Full HD fino a 360 Hz per massimizzare la fluidità negli e-sport. La latenza rimane bassa in entrambi gli scenari e la connettività copre senza colli di bottiglia sia PC sia console. È il "coltellino svizzero" per alternare editing leggero, single player e competitive nello stesso setup. Ad ora questo monitor non è disponibile, ma ci si può iscrivere alle notifiche via mail per sapere quando tornerà, e con il coupon MONITOR si potrà acquistare a 439,80€ invece di 549€.

Potete acquistare il monitor Samsung Odyssey G7 G70F cliccando su questo link.

Il monitor Samsung Odyssey G7 G70F
