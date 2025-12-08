Samsung manda in sconto i suoi TV grazie ad un coupon, ma la promo dura poco!

Tra fine anno e inizio gennaio i TV Samsung 4K scendono di prezzo sullo shop ufficiale: Neo QLED con Mini LED, OLED con Vision AI e QLED "all-round", ecco il coupon per lo sconto.

Per le festività natalizie Samsung manda in sconto tutti i suoi TV grazie ad un coupon che garantisce fino al 20% di sconto, ma attenzione: la promo dura poco, ancora un paio di giorni, prima che finisca. Quindi per facilitarvi la scelta abbiamo fatto una selezione di 3 TV adatti ad ogni tipo d'utenza. Il coupon da usare è PROMOTV, e gli sconti vengono applicati direttamente al checkout sullo shop ufficiale; qui sotto trovate tre modelli rappresentativi con la scheda di acquisto e un'immagine di riferimento per orientarvi nella scelta. Sconti sui monitor Samsung grazie al coupon, tra cui OLED, Neo e Dual-Mode per ogni setup

QN80F: il 55" Neo QLED 4K con Mini LED Se cercate un TV di fascia alta, il QN80F mette in campo la retroilluminazione Mini LED con local dimming per spingere la luminosità senza perdere controllo sulle ombre. L'upscaling in 4K lavora bene con film e sport, mentre le modalità immagine dedicate aiutano a passare da streaming a console senza aggiustamenti continui. Il sistema operativo aggiornato mantiene reattive le app principali e l'audio integrato si abbina facilmente a una soundbar via eARC per un setup pulito. Potete acquistare il TV Samsung QN80F da 55 pollici cliccando su questo link. Il TV Samsung QN80F Neo QLED 4K da 55"

S90F: l’OLED 48" 4K con Vision AI Per chi privilegia il nero perfetto e il contrasto elevatissimo, il S90F in taglio da 48 pollici è la scelta più "cinematografica", con un pannello OLED che esalta le scene scure e una resa cromatica molto precisa. Le funzioni Vision AI intervengono su upscaling e tone-mapping, mentre il lag ridotto e le opzioni per il gioco rendono l'OLED credibile anche su console. In salotti compatti o come schermo da scrivania "premium", resta un formato estremamente versatile. Potete acquistare il TV Samsung S90F da 48 pollici cliccando su questo link. Il TV Samsung S90F OLED 4K da 48"

QEF1: il 50" QLED 4K “tuttofare” Il QEF1 è il classico QLED 4K versatile: colori vividi, buona gestione del movimento e piattaforma smart pronta all'uso per app, sport e intrattenimento. Il taglio da 50 pollici si presta a salotti medio-piccoli e a stanze multiuso, con input rapidi e connettività completa per decoder, console e impianti audio esterni. È l'upgrade lineare per chi arriva da un vecchio Full HD e vuole un 4K equilibrato senza complicazioni. Potete acquistare il TV Samsung QEF1 da 50 pollici cliccando su questo link. Il TV Samsung QEF1 QLED 4K da 50"