Lo smartphone POCO F7 Pro è in super sconto su AliExpress per le offerte di Natale

Su AliExpress è disponibile lo smartphone POCO F7 Pro da 12GB+256GB a 360,47 €, ma con il codice MULTI30 (o ITGS30) potrai risparmiare altri 30 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. Il taglio da 12GB+512GB costa invece 389,21 €. Assicurati di selezionare manualmente la tua variante preferita.
Le offerte di Natale sono disponibili dall'8 al 14 dicembre, fino a esaurimento scorte, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Come sempre, i prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Ti ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Caratteristiche del POCO F7 Pro
Si tratta di uno smartphone con batteria da 6000mAh 90W HyperCharge, display Flow AMOLED 2K a 120Hz e chipset VisionBoost D7 dedicato alla grafica potenziata. Il prodotto è certificato IP68 per la resistenza a polvere e acqua, mentre il comparto fotografico è dotato di fotocamera principale da 50MP, doppia fotocamera e cinque lunghezze focali.
Con la tecnologia WildBoost Optimization 4.0 potrai godere di immagini dalla qualità superiore a quella originaria, mentre il sistema di raffreddamento 3D Dual-Channel IceLoop riduce la temperatura fino a 3°C, migliorando significativamente l'efficienza della dispersione del calore. Inoltre, è presente l'ecosistema dell'IA multimodale, per un'esperienza ancora più fruibile e intuitiva.