Samsung lancia un coupon che sconta tutti gli smartphone del 10% fino a domani

In questi giorni la categoria Mobile di Samsung è in promozione: noi abbiamo selezionato tre modelli chiave che vi suggeriamo da osservare perché, con questo 10% di scont0, sono interessanti.

Tra le offerte di fine anno spiccano anche gli smartphone: la sezione Mobile di Samsung Shop è protagonista con ribassi al checkout e disponibilità aggiornate modello per modello. Per orientarvi fra pieghevoli e "flat" di nuova generazione, abbiamo scelto tre profili molto diversi che coprono produttività, stile tascabile e la linea S "tuttofare". Per usufruire dello sconto, basterà usare al checkout il coupon WINTER4U, valido fino a domattina, 9 dicembre, alle ore 09.01. Sconti sui monitor Samsung grazie al coupon, tra cui OLED, Neo e Dual-Mode per ogni setup Samsung manda in sconto i suoi TV grazie ad un coupon, ma la promo dura poco!

Galaxy Z Fold7: multitasking su grande formato Se puntate a sostituire agenda, ebook e spesso anche il tablet, Galaxy Z Fold7 resta il riferimento tra i pieghevoli: display esterno per l'uso rapido, schermo interno ampio per split-screen reali, app ottimizzate e una gestione del multitasking che premia chi lavora spesso da telefono. Autonomia e fotocamere sono in linea con un top di gamma moderno, mentre la cerniera di nuova generazione migliora solidità e sensazione in apertura/chiusura. Il prezzo finale del dispositivo tra sconti nel carrello e coupon WINTER4U è di 1.880,10€. Potete acquistare il Galaxy Z Fold7 cliccando su questo link. Samsung Galaxy Z Fold7

Galaxy Z Flip7: pieghevole compatto, stile senza rinunce Preferite un form factor tascabile che diventa grande solo quando serve? Galaxy Z Flip7 punta su design e praticità: chiuso occupa poco spazio, aperto è un full-screen perfetto per social, foto e svago. Il display esterno consente notifiche e controlli rapidi, mentre la cerniera più solida e le ottimizzazioni software riducono i compromessi rispetto a uno smartphone tradizionale. È il pieghevole "di tutti i giorni", leggero e divertente da usare. Il prezzo finale del device, usando il coupon WINTER4U è di 1.124,10€. Potete acquistare il Galaxy Z Flip7 cliccando su questo link. Samsung Galaxy Z Flip7