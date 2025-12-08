Le cuffie Sony WH-1000XM5, WH-1000XM6 e gli auricolari WF-1000XM5 sono in sconto su AliExpress

Su AliExpress sono disponibili le cuffie Sony e gli auricolari. Partiamo dal modello WH-1000XM5 , disponibile a 219,61 €: con il codice MULTI20 (o ITGS20) potrai risparmiare ulteriormente, spendendo complessivamente 199,61 €. Se sei interessato, puoi acquistarle direttamente tramite questo link .

Cuffie Sony in sconto per le offerte di Natale

Queste offerte sono disponibili per un periodo limitato, precisamente dall'8 al 14 dicembre, fino a esaurimento scorte. Come sempre, i prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Ti ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.

Cuffie Sony WH-1000XM5

Le cuffie WH-1000XM5 offrono fino a 30 ore di autonomia e sono compatibili con iOS e Android, proprio come le WH-1000XM6. Sono inoltre dotate di cancellazione del rumore, oltre ad essere leggere e perfette per l'ascolto prolungato. Gli auricolari hanno invece un'autonomia di 24 ore e sono dotate di cancellazione del rumore, una qualità audio straordinaria e qualità di chiamate incredibilmente convincente.