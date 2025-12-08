0

Le cuffie Sony WH-1000XM5, WH-1000XM6 e gli auricolari WF-1000XM5 sono in sconto su AliExpress

Tra le offerte di AliExpress troviamo le cuffie Sony e gli auricolari a prezzo scontato. Con i nostri codici potrai risparmiare ulteriormente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   08/12/2025
Cuffie WH-1000XM5

Su AliExpress sono disponibili le cuffie Sony e gli auricolari. Partiamo dal modello WH-1000XM5, disponibile a 219,61 €: con il codice MULTI20 (o ITGS20) potrai risparmiare ulteriormente, spendendo complessivamente 199,61 €. Se sei interessato, puoi acquistarle direttamente tramite questo link.

Le cuffie WH-1000XM6 costano invece 357,24 €, e con il codice MULTI30 (o ITGS30) spenderai in totale 327,24 €. Puoi acquistarle tramite questo link.

Infine, puoi trovare in sconto anche gli auricolari WF-1000XM5 a 175,36 €. Assicurati di utilizzare i codici MULTI20 o ITGS20 per spendere in totale 155,36 €. Se sei interessato, puoi acquistarli direttamente tramite questo link.

Cuffie Sony in sconto per le offerte di Natale

Queste offerte sono disponibili per un periodo limitato, precisamente dall'8 al 14 dicembre, fino a esaurimento scorte. Come sempre, i prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Ti ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.

Cuffie Sony WH-1000XM5
Cuffie Sony WH-1000XM5

Le cuffie WH-1000XM5 offrono fino a 30 ore di autonomia e sono compatibili con iOS e Android, proprio come le WH-1000XM6. Sono inoltre dotate di cancellazione del rumore, oltre ad essere leggere e perfette per l'ascolto prolungato. Gli auricolari hanno invece un'autonomia di 24 ore e sono dotate di cancellazione del rumore, una qualità audio straordinaria e qualità di chiamate incredibilmente convincente.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Le cuffie Sony WH-1000XM5, WH-1000XM6 e gli auricolari WF-1000XM5 sono in sconto su AliExpress