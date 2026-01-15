Sonic the Hedgehog riceve un trailer celebrativo per il 35° anniversario, che promette novità

Tra scarpe rosse, aculei blu e diamanti, il video ci ricorda gli elementi essenziali di quello che è diventato un mito videoludico in grado di rivaleggiare con Mario, peraltro rilanciato con notevole successo di recente anche in ambito cinematografico.

Non siamo ancora propriamente al giorno dell'anniversario, considerando che il primo Sonic the Hedgehog debuttò il 21 giugno 1991, ma questo è l'anno del 35° anniversario della celebre mascotte di Sega, e le celebrazioni iniziano già dal primo mese del 2026, facendo intendere che ci saranno parecchie cose in arrivo , al riguardo.

Sega ha pubblicato un trailer celebrativo per il 35° anniversario di Sonic the Hedgehog : un video incentrato sulle caratteristiche peculiari dell'icona Sega e promette anche novità in arrivo verso il "nuovo livello" della serie.

Tante iniziative per tutto il 2026

Sega sta pianificando una serie di "iniziative ad alta energia" per celebrare la storia di Sonic durante tutto il 2026, tra cui prompt specifici ma anche eventi dedicati, dunque attendiamo ulteriori informazioni al riguardo.

Tra le novità previste ci sono contenuti digitali che mettono in evidenza l'evoluzione di Sonic, incontri con i fan e raduni della community, partnership esclusive con marchi e rivenditori che offriranno prodotti in edizione limitata, mostre temporanee nei musei ed esposizioni d'arte, concerti dal vivo e un nuovo podcast narrativo.

"Siamo incredibilmente orgogliosi di celebrare i 35 anni della nostra amata serie Sonic con i nostri fan", ha dichiarato Marcella Churchill, vicepresidente del marketing del marchio SEGA / ATLUS di SEGA of America, in un comunicato stampa.

"Questo traguardo non è solo un riflesso del nostro passato, ma anche uno sguardo al futuro, mentre continuiamo a innovare e crescere. Vogliamo riunire la nostra community e creare esperienze memorabili per tutti i nostri fan nel corso del 2026!"

Nel corso dell'anno saranno svelati ulteriori contenuti ispirati all'anniversario e attendiamo anche possibili novità sul fronte dei videogiochi veri e propri, oltre al piano di DLC previsti per Sonic Racing: CrossWorlds.

Nel frattempo è stato anche annunciato il quinto film di Sonic, ma la data di uscita è lontanissima.