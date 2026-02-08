0

Nintendo svela i giochi più venduti su Switch e Switch 2 a gennaio 2026 tramite l'eShop

Possiamo ora vedere quali sono le classifiche dei videogiochi più venduti lo scorso mese tramite il negozio digitale di Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   08/02/2026
Il protagonista di Dragon Quest 7 Reimagined

Nintendo ha svelato quali sono stati i giochi più venduti su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 tramite eShop a gennaio 2026.

In questa lista sono presenti anche le prevendite di videogiochi non ancora pubblicati, come potete vedere dalle Top 20 qui sotto.

Le classifiche dei giochi più venduti su Nintendo eShop

Iniziamo con le classifiche dei titoli venduti su Nintendo Switch 2 in formato digitale:

  1. Dragon Quest 7 Reimagined Digital Deluxe Edition
  2. Momotarou Dentetsu 2 - Nintendo Switch 2 Edition
  3. Mario Kart World
  4. Kirby Air Riders
  5. Final Fantasy 7 Remake Intergrade
  6. Dragon Quest 7 Reimagined
  7. Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition
  8. Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition
  9. Dynasty Warriors: Origins
  10. Inazuma Eleven: Victory Road
  11. Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake
  12. Dragon Quest HD-2D Erdrick Trilogy Collection
  13. Donkey Kong Bananza
  14. Hyrule Warriors: L'era dell'esilio
  15. Tamagotchi Plaza - Nintendo Switch 2 Edition
  16. Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo
  17. Super Mario Party Jamboree
  18. Street Fighter 6
  19. Final Fantasy 7 Remake Intergrade Digital Deluxe Edition
  20. EA Sports FC 26

Vediamo ora invece la Top 20 della vecchia console di Nintendo:

  1. Momotarou Dentetsu 2
  2. Dragon Quest 7 Reimagined Digital Deluxe Edition
  3. Animal Crossing: New Horizons
  4. Minecraft
  5. Leggende Pokémon: Z-A
  6. Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics
  7. Dragon Quest 7 Reimagined
  8. Super Smash Bros. Ultimate
  9. Fitness Boxing 3
  10. Nintendo Switch Sports
  11. Inazuma Eleven: Victory Road
  12. Super Mario Party Jamboree
  13. Splatoon 3
  14. Jinsei Game for Nintendo Switch
  15. Mario Kart 8 Deluxe
  16. Pikmin 4
  17. Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake
  18. Tokimeki Memorial Girl's Side 3rd Story
  19. Monster Hunter Rise + Sunbreak Set
  20. Tamagotchi Plaza
Come anticipato, sono presenti in classifica le prevendite di Dragon Quest 7 Reimagined, che occupa varie posizioni in entrambe le Top 20. Il videogioco è poi stato pubblicato il 5 febbraio. Diteci, avete acquistato alcuni dei giochi presenti in lista a gennaio?

