Nintendo svela i giochi più venduti su Switch e Switch 2 a gennaio 2026 tramite l'eShop

Nintendo ha svelato quali sono stati i giochi più venduti su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 tramite eShop a gennaio 2026.
In questa lista sono presenti anche le prevendite di videogiochi non ancora pubblicati, come potete vedere dalle Top 20 qui sotto.
Le classifiche dei giochi più venduti su Nintendo eShop
Iniziamo con le classifiche dei titoli venduti su Nintendo Switch 2 in formato digitale:
- Dragon Quest 7 Reimagined Digital Deluxe Edition
- Momotarou Dentetsu 2 - Nintendo Switch 2 Edition
- Mario Kart World
- Kirby Air Riders
- Final Fantasy 7 Remake Intergrade
- Dragon Quest 7 Reimagined
- Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition
- Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition
- Dynasty Warriors: Origins
- Inazuma Eleven: Victory Road
- Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake
- Dragon Quest HD-2D Erdrick Trilogy Collection
- Donkey Kong Bananza
- Hyrule Warriors: L'era dell'esilio
- Tamagotchi Plaza - Nintendo Switch 2 Edition
- Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo
- Super Mario Party Jamboree
- Street Fighter 6
- Final Fantasy 7 Remake Intergrade Digital Deluxe Edition
- EA Sports FC 26
Vediamo ora invece la Top 20 della vecchia console di Nintendo:
- Momotarou Dentetsu 2
- Dragon Quest 7 Reimagined Digital Deluxe Edition
- Animal Crossing: New Horizons
- Minecraft
- Leggende Pokémon: Z-A
- Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics
- Dragon Quest 7 Reimagined
- Super Smash Bros. Ultimate
- Fitness Boxing 3
- Nintendo Switch Sports
- Inazuma Eleven: Victory Road
- Super Mario Party Jamboree
- Splatoon 3
- Jinsei Game for Nintendo Switch
- Mario Kart 8 Deluxe
- Pikmin 4
- Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake
- Tokimeki Memorial Girl's Side 3rd Story
- Monster Hunter Rise + Sunbreak Set
- Tamagotchi Plaza
Come anticipato, sono presenti in classifica le prevendite di Dragon Quest 7 Reimagined, che occupa varie posizioni in entrambe le Top 20. Il videogioco è poi stato pubblicato il 5 febbraio. Diteci, avete acquistato alcuni dei giochi presenti in lista a gennaio?