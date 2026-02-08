Sei alla ricerca di un nuovo monitor da gaming? ASUS ROG Strix potrebbe fare al caso tuo: caratteristiche premium al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante che sul monitor da gaming ASUS ROG Strix che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 24% per un prezzo finale di 479,00€, suo minimo storico. Si tratta di una percentuale di sconto non incredibilmente alta ma, considerando le caratteristiche del prodotto e quello che riesce ad offrire, potrebbe valerne la pena, non solo per un utilizzo gaming. Puoi acquistarlo tramite questo link oppure accedi alla pagina dedicato cliccando sul banner qui giù:
Ulteriori dettagli
Dotato di un pannello WOLED da 26,5 pollici con risoluzione 2560 x 1440 pixel, questo monitor combina qualità dell'immagine e fluidità, risultando ideale sia per il gaming competitivo sia per sessioni di gioco prolungate. La frequenza di aggiornamento ultraveloce a 240 Hz garantisce movimenti estremamente fluidi. Il tempo di risposta minimo di 0,3 ms riduce drasticamente il motion blur, assicurando immagini nitide anche nelle scene più frenetiche.
A supporto di ciò, la tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) lavora per limitare ghosting e sfocature, mantenendo una resa visiva chiara anche con frame rate elevati. Infine, la tecnologia ROG OLED Anti-Flicker offre tre modalità di frequenza di aggiornamento: Alta, Media e Disattivata, pensate per ridurre lo sfarfallio durante le variazioni del frame rate.