La custodia protettiva PowerA per Nintendo Switch 2 è in sconto su Amazon in diverse varianti

Su Amazon è disponibile la custodia PowerA per Nintendo Switch 2, nella versione Pokémon Pikachu Tempesta, a 14,99 € rispetto al prezzo consigliato di 17,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 17%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Di seguito trovi anche altre varianti, sebbene presentino prezzi diversi: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Custodia per Nintendo Switch in offerta
Queste custodie presentano un design ispirato ai tuoi giochi e personaggi Nintendo preferiti, con licenza ufficiale. Gli interni sagomati sono rivestiti con tessuti morbidi, con uno spazio in grado di contenere fino a 10 schede di gioco. Troviamo inoltre uno stand integrato che ti permetterà di giocare facilmente in modalità da tavolo.
Questo stand funge anche da proteggi schermo imbottito quando la console si trova all'interno della custodia, quindi è molto utile. Ricordiamo che si tratta della custodia compatibile con Nintendo Switch, collaudata da Nintendo per assicurarne la compatibilità.