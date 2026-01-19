Steam ha incassato una cifra record a dicembre 2025, la più alta di sempre per tale mese

Secondo quanto indicato da Alinea Analytics, dicembre 2025 è stato il miglior dicembre di sempre, in termini di ricavi, per Steam.
La piattaforma di Valve ha generato infatti 1,6 miliardi di dollari in entrate lorde, con una crescita del 22,7% rispetto a dicembre 2024. Persino a dicembre 2020, in periodo di pandemia, la compagnia aveva generato "solo" 1,4 miliardi di dollari.
I dati di Alinea Analytics
In base a quanto indicato da Alinea Analytics, il grande vincitore del mese è stato Counter-Strike 2 (come ci si può sempre aspettare, visto che è una macchina stampa soldi per Valve) mentre in seconda posizione troviamo ARC Raiders, sempre senza grandi sorprese visto l'ovvio successo ottenuto dal gioco.
Alinea Analytics stima che il videogioco sparatutto a estrazione abbia venduto 1,2 milioni di copie nelle settimane comprese tra il 21 dicembre e il 4 gennaio. Il solo 26 dicembre sarebbero state vendute 250.000 unità, con circa 3,2 milioni di giocatori che hanno provato il videogioco (metà di questi su Steam).
In breve, Steam continua a crescere e la cosa non stupisce più di tanto visto che di recente ha ottenuto un nuovo record di utenti connessi e persone in-game. Ovviamente il merito dei risultati non è solo dei due titoli più venduti, ma nel complesso l'enorme successo di un nuovo gioco tende a dare una buona spinta ai ricavi di Valve.