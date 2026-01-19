Steam ha incassato una cifra record a dicembre 2025, la più alta di sempre per tale mese

La piattaforma di Valve ha generato infatti 1,6 miliardi di dollari in entrate lorde , con una crescita del 22,7% rispetto a dicembre 2024. Persino a dicembre 2020, in periodo di pandemia, la compagnia aveva generato "solo" 1,4 miliardi di dollari.

I dati di Alinea Analytics

In base a quanto indicato da Alinea Analytics, il grande vincitore del mese è stato Counter-Strike 2 (come ci si può sempre aspettare, visto che è una macchina stampa soldi per Valve) mentre in seconda posizione troviamo ARC Raiders, sempre senza grandi sorprese visto l'ovvio successo ottenuto dal gioco.

Alinea Analytics stima che il videogioco sparatutto a estrazione abbia venduto 1,2 milioni di copie nelle settimane comprese tra il 21 dicembre e il 4 gennaio. Il solo 26 dicembre sarebbero state vendute 250.000 unità, con circa 3,2 milioni di giocatori che hanno provato il videogioco (metà di questi su Steam).

In breve, Steam continua a crescere e la cosa non stupisce più di tanto visto che di recente ha ottenuto un nuovo record di utenti connessi e persone in-game. Ovviamente il merito dei risultati non è solo dei due titoli più venduti, ma nel complesso l'enorme successo di un nuovo gioco tende a dare una buona spinta ai ricavi di Valve.