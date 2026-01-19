La data di uscita di Marathon è stata svelata per errore da un video di Xbox

Bungie sta lavorando duramente su Marathon, il nuovo sparatutto multigiocatore PvPvE in stile estrazione previsto per PC, PS5 e Xbox Series X | S. L'opera sarebbe dovuta arrivare lo scorso anno, ma alla fine è stata rimandata per migliorarla ed evitare un lancio sottotono.

Nel corso dei mesi sono stati fatti dei test, anche col supporto dei giocatori, e pare che l'uscita sia sempre più vicina. Precisamente, pare che la data di uscita di Marathon sia prevista per il 5 marzo 2026.