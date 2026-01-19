La data di uscita di Marathon è stata svelata per errore da un video di Xbox

Bungie sta lavorando duramente su Marathon, il nuovo sparatutto multigiocatore PvPvE in stile estrazione previsto per PC, PS5 e Xbox Series X | S. L'opera sarebbe dovuta arrivare lo scorso anno, ma alla fine è stata rimandata per migliorarla ed evitare un lancio sottotono.
Nel corso dei mesi sono stati fatti dei test, anche col supporto dei giocatori, e pare che l'uscita sia sempre più vicina. Precisamente, pare che la data di uscita di Marathon sia prevista per il 5 marzo 2026.
Il trailer con data di uscita di Marathon
Non si tratta di una informazione ufficiale, precisiamo, quindi per ora dobbiamo considerarla come un rumor, ma arriva da un trailer condiviso (chiaramente per errore) tramite la dashboard di Xbox. Un utente su Reddit ha registrato un video off-screen per mostrare il tutto. Lo trovate qui sotto.
Release date: March 5th
byu/SlowNetwork7527 inMarathon
Inoltre, pare che almeno fino a un po' di ore fa il video fosse disponibile per tutti su Xbox, quindi varie persone hanno potuto confermare che quanto mostrato è reale. Secondo le segnalazioni di un altro utente su Reddit, però, pare che al momento della scrittura il trailer sia stato rimosso.
È possibile che il filmato fosse pensato per andare in onda all'Xbox Developer Showcase di giovedì 22 gennaio oppure che Sony avesse intenzione di pubblicarlo sul proprio canale YouTube a sorpresa a breve termine. In ogni caso, senza una conferma da parte di Bungie non possiamo considerare la cosa come confermata. Diteci, siete interessati a Marathon?
Vi segnaliamo infine che Marathon ha mostrato le nuove classi "Runner Shell" per i personaggi e le loro caratteristiche.