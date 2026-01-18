L'originale Fatal Frame tornerà con un remake? Parlano gli autori

Vedremo mai un remake del primo Fatal Frame? La redazione di 4Gamer lo ha chiesto a Makoto Shibata, director della serie survival horror prodotta da Koei Tecmo, che ha detto di aver preso in considerazione tale possibilità.

"Certo, abbiamo ricevuto richieste di questo tipo ed era anche un'opinione presente all'interno dell'azienda", ha spiegato Shibata. "Tuttavia, credo che il gioco sia stato accolto così bene perché all'epoca il concetto di 'scattare fotografie agli spiriti' era qualcosa di completamente nuovo."

"Andando avanti con la serie abbiamo aggiunto nuovi elementi. Se rifacessimo Fatal Frame così com'era, il numero di scenari e di personaggi sarebbe piuttosto limitato, quindi ci sarebbero molte cose da riconsiderare."

"Inoltre la storia non è molto lunga, e di conseguenza anche la durata complessiva del gioco è breve. È stato più semplice capire che Crimson Butterfly, dotato di una trama più ricca e di maggiori contenuti, sarebbe stato un titolo migliore da prendere in considerazione per un remake."