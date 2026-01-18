0

I voti di EDGE promuovono Death Howl e bocciano Unbeatable

Sono emersi i voti delle recensioni pubblicate sul nuovo numero della rivista EDGE, che a quanto pare ha promosso in maniera entusiastica Death Howl ma ha al contempo bocciato Unbeatable.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   18/01/2026
La protagonista di Death Howl

I voti di EDGE numero 420 promuovono in maniera entusiastica Death Howl, il brillante soulslike deck builder degli autori di Mind Scanners, ma al contempo bocciano Unbeatable, l'avventura a base rhythm firmata D-Cell Games.

Come si può vedere qui di seguito, ci sono stati tuttavia diversi altri giochi che sembrano aver convinto la redazione della rivista inglese: da Terra Invicta a TR-49, da Perfect Tides: Station to Station a Splitgate: Arena Reloaded, passando infine per Big Hops.

  • Terra Invicta - 8
  • Death Howl - 9
  • Terminator 2D: No Fate - 6
  • DuneCrawl - 5
  • Unbeatable - 4
  • TR-49 - 9
  • Perfect Tides: Station to Station - 8
  • Splitgate: Arena Reloaded - 8
  • Big Hops - 8
  • Dogpile - 7
Tornando a Death Howl, il gioco è disponibile su PC (incluso nel catalogo del Game Pass) dallo scorso 9 dicembre, ma approderà anche su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch il prossimo 19 febbraio.

La copertina del nuovo numero

Sulla copertina del numero 420 di EDGE c'è The Blood of Dawnwalker, già nella lista desideri di oltre un milione di giocatori: il promettente action RPG sviluppato da Rebel Wolves si è visto dedicato un corposo approfondimento.

L'artwork di The Blood of Dawnwalker usato per la copertina di EDGE

In particolare, l'articolo parla di come lo studio fondato dal creative director di The Witcher 3: Wild Hunt abbia puntato per questo progetto a un approccio non convenzionale, diverso dal solito e certamente degno di attenzione.

