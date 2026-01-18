I voti di EDGE promuovono Death Howl e bocciano Unbeatable

I voti di EDGE numero 420 promuovono in maniera entusiastica Death Howl, il brillante soulslike deck builder degli autori di Mind Scanners, ma al contempo bocciano Unbeatable, l'avventura a base rhythm firmata D-Cell Games.
Come si può vedere qui di seguito, ci sono stati tuttavia diversi altri giochi che sembrano aver convinto la redazione della rivista inglese: da Terra Invicta a TR-49, da Perfect Tides: Station to Station a Splitgate: Arena Reloaded, passando infine per Big Hops.
- Terra Invicta - 8
- Death Howl - 9
- Terminator 2D: No Fate - 6
- DuneCrawl - 5
- Unbeatable - 4
- TR-49 - 9
- Perfect Tides: Station to Station - 8
- Splitgate: Arena Reloaded - 8
- Big Hops - 8
- Dogpile - 7
Tornando a Death Howl, il gioco è disponibile su PC (incluso nel catalogo del Game Pass) dallo scorso 9 dicembre, ma approderà anche su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch il prossimo 19 febbraio.
La copertina del nuovo numero
Sulla copertina del numero 420 di EDGE c'è The Blood of Dawnwalker, già nella lista desideri di oltre un milione di giocatori: il promettente action RPG sviluppato da Rebel Wolves si è visto dedicato un corposo approfondimento.
In particolare, l'articolo parla di come lo studio fondato dal creative director di The Witcher 3: Wild Hunt abbia puntato per questo progetto a un approccio non convenzionale, diverso dal solito e certamente degno di attenzione.