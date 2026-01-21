Return to Silent Hill, il film è stato promosso o bocciato dalla critica?

Sono uscite le prime recensioni di Return to Silent Hill, e a quanto pare la critica ha bocciato il film tratto dalla serie survival horror prodotta da Konami, assegnandogli valutazioni decisamente negative.

IGN ha dato alla pellicola un voto di 5/10, spiegando che si tratta di un adattamento incapace di migliorare il materiale di partenza o di proporre qualcosa di realmente nuovo e stimolante, risultando in un'esperienza che non regge il confronto con Silent Hill 2, ancora considerato da molti come la massima espressione del franchise.

Tutte le altre valutazioni sono fondamentalmente più severe: il film viene criticato per la sua incapacità di ricreare l'atmosfera opprimente tipica del gioco, ma anche come prodotto a sé stante pare che la trasposizione non possa contare su basi solide e anzi tenda spesso a inciampare.

Qualcuno ha riconosciuto la buona resa visiva di Return to Silent Hill, accostandola però a un comparto narrativo che non riesce a coinvolgere lo spettatore, e che rispetto al gioco perde tutta la complessità psicologica.