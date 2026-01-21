Return to Silent Hill, il film è stato promosso o bocciato dalla critica?

Sono uscite le prime recensioni di Return to Silent Hill, e a quanto pare la critica ha bocciato il film tratto dalla serie survival horror prodotta da Konami, assegnandogli valutazioni decisamente negative.
IGN ha dato alla pellicola un voto di 5/10, spiegando che si tratta di un adattamento incapace di migliorare il materiale di partenza o di proporre qualcosa di realmente nuovo e stimolante, risultando in un'esperienza che non regge il confronto con Silent Hill 2, ancora considerato da molti come la massima espressione del franchise.
Tutte le altre valutazioni sono fondamentalmente più severe: il film viene criticato per la sua incapacità di ricreare l'atmosfera opprimente tipica del gioco, ma anche come prodotto a sé stante pare che la trasposizione non possa contare su basi solide e anzi tenda spesso a inciampare.
Qualcuno ha riconosciuto la buona resa visiva di Return to Silent Hill, accostandola però a un comparto narrativo che non riesce a coinvolgere lo spettatore, e che rispetto al gioco perde tutta la complessità psicologica.
Una delusione?
Sebbene per il momento le recensioni non siano numerose, l'unanimità della stroncatura sembra lasciare pochi margini di discussione, quando mancano ormai solo un paio di giorni all'uscita di Return to Silent Hill nelle sale cinematografiche.
Naturalmente bisognerà attendere anche e soprattutto il fondamentale verdetto del pubblico per capire se davvero questo progetto sia destinato ad affossare eventuali trasposizioni live action future.