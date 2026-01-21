Assassin's Creed, la statua di Altair in scala 1/2 da PureArts costa oltre 3000€

Ubisoft ha annunciato la nuova statua di Altair da Assassin's Creed in scala 1/2 appartenente alla Prestige Line di PureArts: un'opera straordinaria ma non alla portata di tutti, visto che costa 3.299 euro.

Si tratta ovviamente di un prodotto pensato per i fan più sfegatati (e benestanti!) della serie, collezionisti che non scendono a compromessi e che vogliono accogliere in casa propria una riproduzione dell'iconico protagonista di Assassin's Creed alta oltre un metro, con corpo in poliresina e pelle del volto in silicone per una resa naturale.

Il viso di Altair è stato arricchito da occhi in vetro e da capelli, sopracciglia, ciglia e barba corta inseriti manualmente, uno a uno, utilizzando una tecnica artigianale che contribuisce a donare all'opera un aspetto incredibilmente realistico.

Naturalmente anche l'abbigliamento è stato curato nei minimi dettagli, con abiti cuciti a mano che riproducono fedelmente quelli del gioco, armi e decorazioni in metallo lucido, stivali e rifiniture in vera pelle cucina a mano, e infine la Mela dell'Eden dotata di illuminazione LED.