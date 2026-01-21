I requisiti di sistema della versione PC di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties sono abbordabili

Oltre a pubblicare la demo, Sega e RGG Studios hanno aggiornato la pagina Steam di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, che ora riporta anche i requisiti di sistema minimi e raccomandati della versione PC.
Sulla carta sono abbastanza accessibili. Per poter giocare a 1080p a 60fps senza upscaling viene consigliata una RTX 3060, una RX 7600 o una Intel ARC A770 in accoppiata con un processore Ryzen 5 2600X o un i5-8700K. In pratica il titolo dovrebbe girare senza grandi problemi anche su configurazioni di fascia bassa con qualche anno sulle spalle.
Disponibile la demo per PC
Minimi - 1080p a 30 fps, preset grafico basso e FSR 1.0 Bilanciato
- Sistema operativo: Windows 11
- Processore: Intel Core i3-8100 da 3.6GHz o AMD Ryzen 3 2300X da 3.5GHz
- Memoria: 8 GB di RAM
- Scheda video: NVIDIA GeForce GTX1650 4GB, AMD Radeon RX6400 4GB o Intel Arc A380 6GB
- DirectX: Versione 12
- Memoria: 58 GB di spazio disponibile
- Scheda audio: Windows Compatible Audio Device
Consigliati - 1080p a 60 fps, preset grafico Alto e niente upscaler
- Sistema operativo: Windows 11
- Processore: Intel Core i5-8700K a 3.7GHz o AMD Ryzen 5 2600X a 3.6GHz
- Memoria: 16 GB di RAM
- Scheda video: NVIDIA GeForce RTX3060 12GB, AMD Radeon RX 7600 8GB o Intel Arc A770 8GB
- DirectX: Versione 12
- Memoria: 58 GB di spazio disponibile
- Scheda audio: Windows Compatible Audio Device
Vi ricordiamo che Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties sarà disponibile a partire dall'11 febbraio, anche per PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. Da oggi è disponibile la demo su Steam, con quelle delle versioni console che arriveranno domani, 22 gennaio.