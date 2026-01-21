I requisiti di sistema della versione PC di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties sono abbordabili

Oltre a pubblicare la demo, Sega e RGG Studios hanno aggiornato la pagina Steam di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, che ora riporta anche i requisiti di sistema minimi e raccomandati della versione PC.

Sulla carta sono abbastanza accessibili. Per poter giocare a 1080p a 60fps senza upscaling viene consigliata una RTX 3060, una RX 7600 o una Intel ARC A770 in accoppiata con un processore Ryzen 5 2600X o un i5-8700K. In pratica il titolo dovrebbe girare senza grandi problemi anche su configurazioni di fascia bassa con qualche anno sulle spalle.