I requisiti di sistema della versione PC di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties sono abbordabili

Sega ha svelato i requisiti minimi e consigliati della versione PC di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: il gioco dovrebbe girare senza problemi anche su configurazioni di fascia bassa.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   21/01/2026
Uno scatto da Yakuza Kiwami 3
Oltre a pubblicare la demo, Sega e RGG Studios hanno aggiornato la pagina Steam di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, che ora riporta anche i requisiti di sistema minimi e raccomandati della versione PC.

Sulla carta sono abbastanza accessibili. Per poter giocare a 1080p a 60fps senza upscaling viene consigliata una RTX 3060, una RX 7600 o una Intel ARC A770 in accoppiata con un processore Ryzen 5 2600X o un i5-8700K. In pratica il titolo dovrebbe girare senza grandi problemi anche su configurazioni di fascia bassa con qualche anno sulle spalle.

Disponibile la demo per PC

Minimi - 1080p a 30 fps, preset grafico basso e FSR 1.0 Bilanciato

  • Sistema operativo: Windows 11
  • Processore: Intel Core i3-8100 da 3.6GHz o AMD Ryzen 3 2300X da 3.5GHz
  • Memoria: 8 GB di RAM
  • Scheda video: NVIDIA GeForce GTX1650 4GB, AMD Radeon RX6400 4GB o Intel Arc A380 6GB
  • DirectX: Versione 12
  • Memoria: 58 GB di spazio disponibile
  • Scheda audio: Windows Compatible Audio Device
Consigliati - 1080p a 60 fps, preset grafico Alto e niente upscaler

  • Sistema operativo: Windows 11
  • Processore: Intel Core i5-8700K a 3.7GHz o AMD Ryzen 5 2600X a 3.6GHz
  • Memoria: 16 GB di RAM
  • Scheda video: NVIDIA GeForce RTX3060 12GB, AMD Radeon RX 7600 8GB o Intel Arc A770 8GB
  • DirectX: Versione 12
  • Memoria: 58 GB di spazio disponibile
  • Scheda audio: Windows Compatible Audio Device

Vi ricordiamo che Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties sarà disponibile a partire dall'11 febbraio, anche per PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. Da oggi è disponibile la demo su Steam, con quelle delle versioni console che arriveranno domani, 22 gennaio.

