Return to Silent Hill si mostra in un nuovo trailer internazionale, con scorci su noti incubi della serie

Metropolitan Films ha pubblicato un nuovo trailer internazionale per Return to Silent Hill, il nuovo film cinematografico basato sulla serie horror di Konami, che mostra alcune scene di questo, compreso qualche scorcio su noti incubi della serie.
Ne avevamo visto il trailer ufficiale in italiano qualche giorno fa, e questo nuovo video mostra alcune sequenze già mostrate, ma nel montaggio compaiono anche diversi elementi inediti, che dimostrano in maniera chiara i notevoli collegamenti con la serie di videogiochi.
In particolare, nel video compaiono alcuni nemici storici come Pyramid Head (o Red Pyramid Thing), le infermiere distorte ("Bubble Head Nurses") e altri elementi da incubo ormai familiari.
Il simpatico Pyramid Head e altri
Il trailer consente così di vedere i punti di contatto tra film cinematografico e videogiochi, che sembrano essere tanti, dimostrando come il regista Christophe Gans abbia cercato di mantenersi piuttosto fedele al materiale originale.
Return to Silent Hill è ufficialmente il terzo film della serie cinematografica ma rappresenta un elemento staccato, con una storia a sé stante e incentrata su quella del Silent Hill 2 videoludico, cosa che risulta piuttosto evidente anche dal trailer.
Vedremo dunque un adattamento live action della storia di James Sunderland, richiamato a Silent Hill da una misteriosa lettera giunta a lui apparentemente da parte della moglie morta da tempo, dando il via a un viaggio da incubo nella strana cittadina.
Il lancio del film è previsto per il 22 gennaio 2026 al cinema in Italia, con Jeremy Irvine e Hannah Emily Anderson a interpretare i protagonisti della storia.
Nel frattempo, sul fronte dei videogiochi sembra che Konami sia tornata a puntare forte sulla serie, dopo il successo del remake di Silent Hill 2 e il nuovo Silent Hill f, con Silent Hill Townfall in arrivo.