La doppiatrice di Aerith non vuole vedere le vostre fanfic VM18: per favore, smettete di taggarla

L'arte ispira arte e i fan di qualsiasi medium, siano i videogiochi, il cinema, i romanzi e non solo, tendono a creare opere dette "fanfic", ovvero storie ispirate a franchise più o meno famose. Spesso questi contenuti sono di grande aiuto al successo stesso delle opere originali.
Spesso però tra le fanfic c'è largo spazio per contenuti, diciamo, VM18, che hanno tutto il diritto artistico di esistere (fintanto che i personaggi sono maggiorenni e non rappresentano persone reali) ma che chiaramente non sono graditi da tutti. Ad esempio, la doppiatrice di Zoey di KPop Demon Hunters, Rei Ami, è rimasta scioccata nello scoprire le fanfiction "piccanti".
In una discussione su Twitter, è intervenuta anche Briana White, la doppiatrice di Aerith di Final Fantasy 7, che non gradisce affatto che i fan le facciano notare le storie più osé dedicate al suo personaggio.
Le parole della doppiatrice di Aerith sulle fanfic VM18
White ha affermato: "Magari rendiamo normale il fatto di non taggare gli attori nelle storie pornografiche dedicate ai loro personaggi... Alcuni di voi hanno dimenticato il significato della parola 'inappropriato'."
White aggiunge anche che spesso i doppiatori "vogliono interagire sui social media con le persone che amano i personaggi da loro interpretati, ma una manciata di tizi viscidi rovinano la cosa per tutti".
In un altro messaggio ha scritto: "Sfortunatamente è così che funzionano gli algoritmi. Sebbene io non vada in cerca di questo tipo di contenuti su Final Fantasy 7 - di più, li evito attivamente - sono associata a Final Fantasy 7 quindi mi viene mostrato ogni giorno".
Infine, White spiega che è tutta una questione di consenso e lei non l'ha chiaramente dato e non vuole essere coinvolta nei contenuti fanmade. Alcuni attori, ad esempio Ben Starr di Clair Obscur: Expedition 33, accettano di ricevere contenuti di tal tipo, ma secondo White "è quasi impossibile sapere esattamente cosa sia accettabile e cosa no, semplicemente vedendo la versione social media di una persona".
Che ne pensate?