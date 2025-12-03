La doppiatrice di Aerith non vuole vedere le vostre fanfic VM18: per favore, smettete di taggarla

L'arte ispira arte e i fan di qualsiasi medium, siano i videogiochi, il cinema, i romanzi e non solo, tendono a creare opere dette "fanfic", ovvero storie ispirate a franchise più o meno famose. Spesso questi contenuti sono di grande aiuto al successo stesso delle opere originali.

Spesso però tra le fanfic c'è largo spazio per contenuti, diciamo, VM18, che hanno tutto il diritto artistico di esistere (fintanto che i personaggi sono maggiorenni e non rappresentano persone reali) ma che chiaramente non sono graditi da tutti. Ad esempio, la doppiatrice di Zoey di KPop Demon Hunters, Rei Ami, è rimasta scioccata nello scoprire le fanfiction "piccanti".

In una discussione su Twitter, è intervenuta anche Briana White, la doppiatrice di Aerith di Final Fantasy 7, che non gradisce affatto che i fan le facciano notare le storie più osé dedicate al suo personaggio.