L'ultimo mese dell'anno di solito non riserva proprio grandi sorprese per quanto riguarda le uscite videoludiche, e anche in questo caso ci troviamo di fronte a un periodo non proprio vivacissimo, ma ci sono comunque alcuni titoli che possono risultare estremamente interessanti. Uno in particolare, che non per nulla è stato votato in maniera preponderante sia dalla redazione che dai lettori: Metroid Prime 4 Beyond è il gioco più atteso di dicembre, cosa che non giunge propriamente come una sorpresa incredibile. Il nuovo capitolo della serie sviluppato da Retro Studios è indubbiamente il titolo più in vista tra quelli in arrivo nel corso di dicembre 2025 e il risultato dei due sondaggi non stupisce dunque più di tanto, ma è comunque interessante notare la corrispondenza di vedute.
Non si può dire comunque che i giochi scarseggino, anche per questo mese: si tratta soprattutto di nuove uscite in ambito indie, che vanno ad attirare gusti molto specifici e dunque si prestano meno a un'attenzione più pervasiva su un pubblico maggiormente esteso, ma la varietà di esperienze proposte è da tenere in considerazione.
Nella lineup di questo dicembre c'è un po' di tutto, dall'horror alla fantascienza, dal fantasy alle stranezze, compresa anche una certa rievocazione nostalgica della produzione action degli anni '80 e '90 con un paio di titoli che potrebbero rappresentare delle uscite da tenere in grande considerazione per i giocatori più anziani come Terminator 2D: No Fate e Marvel Cosmic Invasion.
Il più atteso dalla redazione
Quasi un plebiscito è emerso all'interno della redazione durante la votazione interna, che ha assegnato senza alcun dubbio a Metroid Prime 4: Beyond il titolo di gioco più atteso di dicembre.
D'altronde ci ricordiamo tutti molto bene quella brevissima presentazione di circa otto anni fa, quando nell'anno del lancio di Nintendo Switch e dopo un uno-due stellare come Zelda: Breath of the Wild e Super Mario Galaxy arrivò un teaser con la semplice scritta "Metroid Prime 4" a farci sognare il grande ritorno della serie sulla scena videoludica. Difficile aspettarsi all'epoca quello che sarebbe successo dopo, ma per quasi un decennio abbiamo atteso e seguito gli sviluppi di questo travagliato progetto, passato da Bandai Namco alle sapienti mani di Retro Studios e infine pronto per il lancio.
Impossibile non emozionarsi di fronte a un'uscita del genere attesa per tutto questo tempo e, anche a prescindere dai leciti dubbi sulla riuscita del progetto, non si può evitare di piazzare Metroid Prime 4 in cima alla classifica dei giochi più attesi di questa fine 2025. Anche perché la nostra recensione di Metroid Prime 4 ha confermato che si tratta di un gran gioco.
È la seconda posizione è decisamente lontana in termini di voti raccolti, ma è occupata da un gioco che potrebbe rivelarsi una notevole sorpresa, soprattutto considerando che dietro ci sono gli specialisti di Devolver: si tratta di Skate Story, il bizzarro action su skateboard in cui interpretiamo una sorta di demone fatto di cristallo. In terza posizione c'è Marvel Cosmic Invasion, a confermare una certa predisposizione della redazione per i picchiaduro a scorrimento in 2D, cosa che probabilmente tradisce l'età media ormai avanzata dei suoi componenti.
Il più atteso dai lettori
Decisamente chiaro è anche il risultato del sondaggio rivolto ai lettori di Multiplayer.it, secondo il quale il gioco più atteso di dicembre è Metroid Prime 4: Beyond, anche in questo caso. I motivi sono assimilabili a quelli già spiegati per la redazione: al di là del richiamo della serie, rilancia alla grande in versione 3D dagli stessi Retro Studios all'epoca di Gamecube, c'è anche la lunghissima attesa che ha caratterizzato questo capitolo a renderlo un titolo particolarmente ambito, il quale non poteva che finire in cima alla lista delle preferenze per questo mese. Ovviamente si tratterà poi di vedere se il gioco sia all'altezza delle aspettative, ma questo è un altro discorso.
In seconda posizione, ma a distanza siderale dalla prima, troviamo qui Terminator 2D: No Fate, che evidentemente dimostra una certa affezione per lo stile di gioco nostalgico degli anni 80-90 anche da parte dei lettori.
Il gioco in questione è un action sparatutto in stile "run and gun" in 2D che sembra arrivare proprio dall'epoca d'oro degli arcade, oltretutto incentrato su una licenza cinematografica che rientra pienamente nel periodo storico in questione. In terza posizione, ma a brevissima distanza dal secondo, troviamo Marvel Cosmic Invasion, a confermare la fascinazione dei lettori per gli stili di gioco più classicheggianti, visto che qui si parla di un picchiaduro a scorrimento multiplayer in 2D.