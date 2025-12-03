Nella lineup di questo dicembre c'è un po' di tutto, dall'horror alla fantascienza, dal fantasy alle stranezze, compresa anche una certa rievocazione nostalgica della produzione action degli anni '80 e '90 con un paio di titoli che potrebbero rappresentare delle uscite da tenere in grande considerazione per i giocatori più anziani come Terminator 2D: No Fate e Marvel Cosmic Invasion.

Non si può dire comunque che i giochi scarseggino, anche per questo mese: si tratta soprattutto di nuove uscite in ambito indie, che vanno ad attirare gusti molto specifici e dunque si prestano meno a un'attenzione più pervasiva su un pubblico maggiormente esteso, ma la varietà di esperienze proposte è da tenere in considerazione.

L'ultimo mese dell'anno di solito non riserva proprio grandi sorprese per quanto riguarda le uscite videoludiche, e anche in questo caso ci troviamo di fronte a un periodo non proprio vivacissimo, ma ci sono comunque alcuni titoli che possono risultare estremamente interessanti. Uno in particolare, che non per nulla è stato votato in maniera preponderante sia dalla redazione che dai lettori: Metroid Prime 4 Beyond è il gioco più atteso di dicembre , cosa che non giunge propriamente come una sorpresa incredibile. Il nuovo capitolo della serie sviluppato da Retro Studios è indubbiamente il titolo più in vista tra quelli in arrivo nel corso di dicembre 2025 e il risultato dei due sondaggi non stupisce dunque più di tanto, ma è comunque interessante notare la corrispondenza di vedute.

Il più atteso dalla redazione

Quasi un plebiscito è emerso all'interno della redazione durante la votazione interna, che ha assegnato senza alcun dubbio a Metroid Prime 4: Beyond il titolo di gioco più atteso di dicembre.

D'altronde ci ricordiamo tutti molto bene quella brevissima presentazione di circa otto anni fa, quando nell'anno del lancio di Nintendo Switch e dopo un uno-due stellare come Zelda: Breath of the Wild e Super Mario Galaxy arrivò un teaser con la semplice scritta "Metroid Prime 4" a farci sognare il grande ritorno della serie sulla scena videoludica. Difficile aspettarsi all'epoca quello che sarebbe successo dopo, ma per quasi un decennio abbiamo atteso e seguito gli sviluppi di questo travagliato progetto, passato da Bandai Namco alle sapienti mani di Retro Studios e infine pronto per il lancio.

Impossibile non emozionarsi di fronte a un'uscita del genere attesa per tutto questo tempo e, anche a prescindere dai leciti dubbi sulla riuscita del progetto, non si può evitare di piazzare Metroid Prime 4 in cima alla classifica dei giochi più attesi di questa fine 2025. Anche perché la nostra recensione di Metroid Prime 4 ha confermato che si tratta di un gran gioco.

Una scena dell'affascinante Skate Story

È la seconda posizione è decisamente lontana in termini di voti raccolti, ma è occupata da un gioco che potrebbe rivelarsi una notevole sorpresa, soprattutto considerando che dietro ci sono gli specialisti di Devolver: si tratta di Skate Story, il bizzarro action su skateboard in cui interpretiamo una sorta di demone fatto di cristallo. In terza posizione c'è Marvel Cosmic Invasion, a confermare una certa predisposizione della redazione per i picchiaduro a scorrimento in 2D, cosa che probabilmente tradisce l'età media ormai avanzata dei suoi componenti.