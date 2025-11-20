Return to Silent Hill si mostra in un nuovo trailer ufficiale che ci invita a combattere i demoni interiori

Sul fronte cinematografico, il ritorno sarà invece rappresentato da questo Return to Silent Hill, che ha la data di uscita fissata per il 23 gennaio 2026 al cinema.

Si tratta del grande ritorno al cinema della serie horror di Konami, che sta vivendo un periodo di grande rilancio dopo una lunga latitanza dalle scene: sul fronte videoludico si è riaffacciato davvero in grande stile con il remake di Silent Hill 2 da parte di Bloober (che pare proprio sia in arrivo in questi giorni anche su Xbox Series X|S) e con il più recente Silent Hill f .

Ispirato a Silent Hill 2

Il nuovo film sarà interpretato da Jeremy Irvine e Hannah Emily Anderson nei ruoli principali di James e Mary, con Victor Hadida alla produzione. Alla sceneggiatura vede il ritorno di Christophe Gans e alla colonna sonora la storica firma di Akira Yamaoka, configurandosi dunque come un progetto decisamente fedele alle origini.

Return to Silent Hill prenderà come base narrativa il secondo capitolo della serie horror di Konami, raccontando dunque la storia di James, un uomo disperato e che è pronto ad affrontare gli orrori della cittadina avvolta nella nebbia pur di salvare il suo grande amore.

Partendo da questa premessa resta valido anche il riferimento mitologico classico, che vede una sorta di revisione del mito di Orfeo ed Euridice, con l'adattamento che, stando alle parole di Gans e Hadida sarà fedele al gioco ma sarà al tempo stesso una rivisitazione in chiave più moderna.

Return to Silent Hill segue James (Irvine), un uomo distrutto dopo la fine della relazione con l'amore della sua vita, Mary (Anderson). Quando una misteriosa lettera di lei lo richiama a Silent Hill, trova una città un tempo riconoscibile trasformata da un male sconosciuto. Mentre James cerca disperatamente Mary, incontra creature terrificanti e inizia a svelare il mistero di ciò che è accaduto alla città.