Return to Silent Hill sarà interpretato da Jeremy Irvine e Hannah Emily Anderson

Jeremy Irvine (War Horse) e Hannah Emily Anderson (Jigsaw) saranno i protagonisti di Return to Silent Hill, il reboot cinematografico della serie di Konami le cui riprese inizieranno il mese prossimo in Germania e nell'Europa dell'est.

Come già noto alla regia ci sarà Christophe Gans, già autore del Silent Hill cinematografico originale.

Una foto di Jeremy Irvine

Una foto di Hannah Emily Anderson

Il film è stato scritto da Gans stesso insieme a Sandra Vo-Anh, che ha collaborato con lui in La bella e la bestia, e a William Josef Schneider. La storia sarà ricalcata su quella di Silent Hill 2, probabilmente il capitolo più amato e popolare della serie videoludica, nonché il più citato in assoluto.

Return to Silent Hill racconterà quindi le vicende di James (Irvine), un uomo distrutto dopo la separazione dal suo vero amore (Anderson), che riceve una misteriosa lettera che gli chiede di tornare a Silent Hill per cercarla. Arrivato in città, trova però un luogo trasformato da un male sconosciuto. Da qui comincerà la sua discesa verso gli abissi della follia, in cui incontrerà personaggi familiari e nuovi, mettendo in discussione la sua stessa sanità mentale. Se il film seguirà la storia del gioco, dovreste più o meno sapere come andrà a finire, anche se non è improbabile che vengano apportati dei cambiamenti.