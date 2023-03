Overwatch 2: i prossimi due eroi sono "carini", in modo simile a Mercy

Il produttore esecutivo di Overwatch 2, Jared Neuss, ha dato ai fan un indizio su quello che possono aspettarsi dai prossimi due eroi del gioco, dicendo che sono "carini". Cosa significa "carini"? Pensate a qualcosa in stile Mercy, non a dei gattini.

Neuss ha recentemente condotto uno streaming di Overwatch 2 con la collaborazione di diversi streamer di spicco, dedicando del tempo a rispondere alle domande della chat. Si è anche parlato dei due prossimi eroi di Overwatch 2, entrambi confermati come supporto, e Neuss ha detto che sono entrambi "carini", anche se in modi diversi.

Nonostante non abbia potuto rivelare troppo, Neuss si è detto sicuro di poter affermare che i giocatori faranno fatica a non trovare "carino" il prossimo eroe supporto. Quando gli è stato chiesto se si trattasse di "carino in stile Mercy" o di "carino in stile Jetpack Cat" - si tratta di un riferimento a un eroe cancellato dal primo gioco - ha optato per la prima definizione.

Non sappiamo altro al momento, quindi è difficile crearsi un'immagine mentale di cosa significa "carino" per gli standard di Blizzard.

A tutto questo si aggiunge però un altro dettaglio: Neuss ha confermato che ci saranno "presto" nuove informazioni sulla modalità PvE, che dovrebbe arrivare quest'anno.

Vi ricordiamo infine che Overwatch 2 ha dato il via alla usa prima collaborazione con One-Punch Man.