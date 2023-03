The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition ha davvero bisogno di essere rimasterizzata

Uno è portato a pensare che se lanci un'edizione rimasterizzata di un gioco uscito più di tre anni fa, questa sarà migliore dell'originale quantomeno dal punto di vista tecnico. In fondo è questo il senso di operazioni del genere: fornire le versioni più avanzate possibili di titoli di successo, così che arrivino a nuovi giocatori e ingolosiscano anche i fan disperati, che non vedono l'ora di rivivere certe esperienze con la grafica aggiornata e qualche piccolo extra a giustificare il tutto. A motivare economicamente la The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition ci ha pensato l'ultima generazione di console. Il titolo di Obsidian Entertainment per l'editore Private Division è stata una delle sorprese della generazione precedente, uno di quei giochi che sono riusciti ad affermarsi, vendendo milioni di copie, nonostante i valori produttivi non proprio stellari, solo per qualità proprie e per la fortunata coincidenza della mancanza di concorrenza, in un momento in cui questo genere di titoli era particolarmente desiderato.

Per questi motivi ha avuto senso lanciare una versione aggiornata invece che una semplice patch, almeno dal punto di vista commerciale. Parliamoci chiaro, The Outer Worlds non è mai stato un benchmark tecnologico, quindi non bisognava aspettarsi miracoli da un'edizione rimasterizzata ma, visti i presupposti di cui sopra, era lecito attendersi quantomeno un'esperienza simile. Invece ci siamo ritrovati a provare un titolo problematico, pieno di difetti che non aveva, in particolare proprio dal punto di vista tecnico. La cosa ci ha fatto pensare, ironicamente, che la The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition avrebbe davvero bisogno di essere rimasterizzata a sua volta, per rendere giustizia al titolo che porta.