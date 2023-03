Assetto Corsa: la serie ha venduto più di 28 milioni di copie, seguito in arrivo nel 2024

La serie Assetto Corsa ha venduto più di 28 milioni di copie al 31 dicembre 2022, per ricavi superiori ai 104 milioni di euro (meno di 4 euro a copia). Svelato anche il periodo di uscita di Assetto Corsa 2, che non è stato ancora presentato: primavera del 2024. Insomma, manca ancora un anno per poterci giocare.

Il primo Assetto Corsa è uscito nel 2014 diventando immediatamente il punto di riferimento per gli appassionati dei simulatori corse d'auto. Gli ha fatto seguito Assetto Corsa Competizione nel 2018.

Si tratta sicuramente di un'ottima notizia, che ci rende particolarmente felici visto che il team di sviluppo della serie, Kunos Simulazioni, è italiano.

Ora non rimane che attendere l'evoluzione della serie con un titolo di nuova generazione, sperando vivamente che mantenga la sua natura simulativa, così da soddisfare gli appassionati.

Se i ricavi vi sembrano troppo bassi rispetto alle vendite, considerate che i dati fanno riferimento all'editore 505 Games, che non pubblico il primo Assetto Corsa. Digital Bros acquisì Kunos Simulazioni nel 2017. Inoltre c'è anche da considerare la disponibilità dei titoli della serie in alcuni bundle. Quindi quei ricavi fanno riferimento soprattutto alle versioni console dal 2017 in poi.