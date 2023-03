Street Fighter 6: nuovo video mostra Zangief affrontare l'italianissima Marisa

Capcom ha pubblicato su Twitter un nuovo video di Street Fighter 6, per mostrare un intero combattimento tra Zangief, personaggio ormai storico della serie, introdotto con Street Fighter 2, e Marisa, una delle nuove lottatrici, italianissima.

Il sito ufficiale di Street Fighter 6 descrive Marisa come: "Una promettente orefice italiana che afferma di discendere dai guerrieri dell'antica Grecia. Ispirata da una visione del Colosseo nei suoi anni d'oro, oggi cerca la gloria e la bellezza in ogni cosa." La scheda della possente donna guerriera ci informa anche che odia le altezze e ama gli avversari degni, l'ossobuco e le belle arti. La nostra connazionale è alta 203cm e pesa 122kg.

Nel video vediamo Zangief e Marisa darsele di santa ragione. Chi prevarrà alla fine? Poco importa, perché il loro scontro è davvero notevole, soprattutto per la presenza di entrambi.

Per il resto vi ricordiamo che Street Fighter 6 è in sviluppo per PC, Xbox Series X/S, PS4 e PS5. L'uscita del gioco è stata fissata al 2 giugno 2023.