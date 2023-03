Destiny 2 La Radice degli Incubi: un bug blocca lo scrigno anche dopo il reset settimanale

Il nuovo raid di Destiny 2 - La Radice degli Incubi - è già stato colpito da un bug. Secondo le segnalazioni dei giocatori, dopo il reset settimanale non è possibile aprire lo scrigno del raid e quindi non si può ottenere il bottino ad esso legato. Bungie è però al corrente del problema e vi sta lavorando.

Il bottino dello scrigno de La Radice degli Incubi include sempre un'arma con bordo rosso, ovvero di alta qualità, all'interno della lista specifica di questo raid. I giocatori possono farlo solo una volta a settimana, quindi vedersi bloccare la possibilità di ottenere il bottino è "grave" all'interno dell'economia di gioco. Sì, le armi con bordo rosso possono essere ottenute come ricompensa dopo la sconfitta dei nemici, ma non vi è la certezza. Il rischio è che, anche dopo decine di raid, si rimanga con un pugno di mosche in mano.

"Siamo a conoscenza di un problema per cui il forziere Deepsight nell'incursione La Radice degli Incubi non concederà nuove ricompense ai giocatori che lo avevano già aperto prima del reset settimanale", si legge in un tweet dell'account Twitter ufficiale di Bungie Help.

