Severance: Blade of Darkness è disponibile da oggi per PS5, Xbox Series X e S, PS4 e Xbox One

L'editore SNEG ha annunciato che il gioco d'azione fantasy con combattimenti realistici Severance: Blade of Darkness (o solo Blade of Darkness) è disponibile da oggi anche per PS5, Xbox Series X e S, PS4 e Xbox One. Finora era giocabile solo su PC e Nintendo Switch.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di una versione rimasterizzata di un titolo per PC pubblicato originariamente nel 2001. Costa 14,99€ su console ed è sicuramente un acquisto consigliato per tutti quelli che amano i giochi d'azione con sistemi di combattimento più complessi della media, ma indubbiamente soddisfacenti.

Leggiamo la sinossi ufficiale: una nuova cupa minaccia aleggia sui Regni Centrali. I confini difesi dai fieri cavalieri del re non sono più sicuri. Temibili clan di orchi, più numerosi che mai, sono in agguato su ogni strada. Le fiere tribù nomadi delle steppe sono in allerta: strane belve si aggirano nell'oscurità. Neppure i nani, nascosti nei loro palazzi sotterranei, sembrano al sicuro dalla minaccia: dalle gallerie sconosciute delle miniere, un terribile esercito di orrende creature avanza inesorabile.

Il Caos si è impadronito del mondo. Solo i più anziani ricordano ancora le gesta di un eroe e di un manipolo di guerrieri che in tempi lontani si opposero alle forze del caos. Ianna, madre di tutte le creature viventi, aveva dato all'eroe una potente spada con cui entrare nell'abisso e sconfiggere il male. Ma questo accadeva tanto tempo fa. Adesso serve un nuovo eroe, un eletto in grado di maneggiare la spada e distruggere il nemico. Stavolta, per sempre.

Quattro personaggi giocabili

Scegli il tuo campione di Ianna: Tukaram il barbaro, Naglfar il nano, Sargon il cavaliere o Zoe l'amazzone. Ognuno ha punti di forza, punti deboli e abilità di combattimento uniche. Fatti largo a suon di fendenti in una missione sanguinosa per salvare il mondo dalle forze del Caos!

Combattimento iper-truculento

Apprendi devastanti attacchi combo e usali per fare a fette gli avversari. Taglia gli arti dei tuoi nemici e usali come armi!

Un mondo fantasy dettagliato e dark

Orchi da battaglia, troll, golem, demoni, scheletri e orde di malefiche creature ti daranno la caccia mentre esplori tombe minacciose, fortezze ghiacciate, guglie demoniache, deserti, templi e palazzi.

Ambienti interattivi

Distruggi oggetti di gioco con il fuoco o con i pugni, risolvi enigmi e disinnesca trappole letali che uniscono sistemi idraulici ed effetti fisici!

Nuova grafica in HD per il gioco che ha creato un genere

Siamo felici di riportare in vita Blade of Darkness, da oggi in HD! Si tratta di un classico senza tempo che ha ispirato moltissimi altri giochi grazie al suo originale approccio ai combattimenti. In questa edizione abbiamo reinventato il gioco perché funzioni sugli hardware dei moderni PC, ritoccato le texture, aggiunto il supporto widescreen fino a una risoluzione di 4K, migliorati anti-aliasing, HDR, bloom, sfocatura di movimento e visualizzazione, aggiunto il supporto per gamepad e migliorato la stabilità generale. Il gameplay, i contenuti e la storia, però, rimangono inalterati... Con tutto il fascino e le peculiarità del gioco classico.