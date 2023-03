PS Plus Extra e Premium di marzo 2023: tutti i giochi svelati con data di uscita per PS4 e PS5

Sony ha svelato quali sono i giochi di PS Plus Extra e PlayStation Plus Premium di marzo 2023, parzialmente già annunciati in precedenze. Saranno disponibili a partire dal 21 marzo 2023 per gli abbonati dei due livelli.

Iniziamo vedendo i gioco di PlayStation Classics di PS Plus Premium di marzo 2023:

Ridge Racer Type 4 | PS1

Ape Academy 2 | PSP

Syphon Filter: Dark Mirror | PSP

Ecco invece i giochi di PlayStation Plus Extra di marzo 2023:

Uncharted Raccolta L'eredità dei ladri

Tchia

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction

Ghostwire Tokyo

Life Is Strange: True Colors

Immortals Fenyx Rising

Life is Strange 2

Dragon Ball Z: Kakarot

Street Fighter V Champion Edition

Untitled Goose Game

Final Fantasy Type-0 HD

Rage 2

Neo: The World Ends with You

Haven

Ricordiamo che Tchia sarà disponibile all'interno di PS Plus Extra sin dal D1. Nella lista vi sono anche altri giochi interessanti, come Ghostwire Tokyo che riceverà ad aprile un nuovo aggiornamento gratuito: potrebbe essere l'occasione giusta per provarlo, quindi.

Se siete in cerca di giochi d'azione, Neo: The World Ends with You è un'avventura di qualità, di cui potete leggere la recensione qui. Se preferite gli scontri a fuoco con un po' di trama, Uncharted Raccolta L'eredità dei ladri è una buone scelta: ricordiamo che include Uncharted 4 e L'eredità perduta in versione rimasterizzata. Se preferite sparare in cooperativa, Tom Clancy's Rainbow Six Extraction è invece la scelta giusta.

Vi ricordiamo infine i giochi di PS Plus Essential di questo mese.