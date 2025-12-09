Il deckbuilder soulslike Death Howl ha una data di uscita su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

Da oggi Death Howl è disponibile su PC e incluso nel catalogo di PC Game Pass e Ultimate. Ci sono però buone notizie anche per chi gioca su console: nelle scorse ore 11 bit studios e gli sviluppatori di The Outer Zone hanno annunciato che il deckbuilder soulslike arriverà presto anche su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.
Come rivelato dal trailer di lancio, il titolo approderà su console il 19 febbraio 2026, con un ritardo di poco più di due mesi. La versione Xbox sarà compresa con l'abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, proprio come quella per PC.
Un viaggio solitario nella mitologia scandinava
Death Howl combina alcuni elementi dei titoli soulslike con la strategia dei deckbuilder. L'ambientazione richiama la Scandinavia neolitica e il folklore nordico, con un tono oscuro e malinconico che riflette il dolore della protagonista Ro, una madre che rifiuta di accettare la morte del figlio e decide di inseguirne l'anima nel regno degli spiriti, ricorrendo a un'antica magia.
Il gameplay alterna combattimenti intensi e meccaniche roguelite alla costruzione di un mazzo di oltre 160 carte, che il giocatore dovrà utilizzare con attenzione per affrontare le creature ostili nei quattro regni dello spirito. L'avventura promette più di 25 ore di gioco per arrivare ai titoli di coda ed è caratterizzata da uno stile grafico in pixel art minimalista ma curato, capace di creare un'atmosfera intensa e suggestiva.
Come accennato, il gioco sarà disponibile tra poche ore su PC. Per chi volesse provarlo, su Steam è presente una demo gratuita che permette di farsi un'idea del nuovo titolo di The Outer Zone.