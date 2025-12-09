Il deckbuilder soulslike Death Howl ha una data di uscita su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

Da oggi Death Howl è disponibile su PC e incluso nel catalogo di PC Game Pass e Ultimate. Ci sono però buone notizie anche per chi gioca su console: nelle scorse ore 11 bit studios e gli sviluppatori di The Outer Zone hanno annunciato che il deckbuilder soulslike arriverà presto anche su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Come rivelato dal trailer di lancio, il titolo approderà su console il 19 febbraio 2026, con un ritardo di poco più di due mesi. La versione Xbox sarà compresa con l'abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, proprio come quella per PC.