Lo smartphone vivo X200 FE è in super sconto su AliExpress: risparmia altri 60 € con i nostri codici

Le offerte di Natale sono disponibili dall'8 al 14 dicembre

Su AliExpress è disponibile lo smartphone vivo X200 FE a 558,62 €, ma con il codice MULTI60 potrai risparmiare altri 60 € (prova ITGS60, se il primo non dovesse funzionare). Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link . In questo caso si tratta della versione da 12+512 GB.

Caratteristiche dello smartphone

In questo caso ti proponiamo lo smartphone nella colorazione Blue Breeze. Troviamo uno schermo da 6,31" con impugnatura ergonomica e display LTPO da 1,5K (adattivo da 1-120 Hz), insieme a una luminosità di picco di 5000nit. Il prodotto è certificato IP68 + IP69 per la resistenza ad acqua e polvere, mentre il comparto fotografico vanta un sistema di fotocamere in collaborazione con ZEISS.

Smartphone vivo X200 FE

Troviamo infatti il super teleobiettivo ZEISS da 50 MP e la fotocamera principale da 50 MP (Sony IMX921 VCS Bionic. Il processore è il Dimensity 9300+, mentre la batteria ha una capacità di 6500 mAh e si ricarica in pochi minuti grazie alla ricarica FlashCharge da 90W.