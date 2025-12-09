Lo smartphone vivo X200 FE è in super sconto su AliExpress: risparmia altri 60 € con i nostri codici

Su AliExpress è disponibile lo smartphone vivo X200 FE a 558,62 €, ma con il codice MULTI60 potrai risparmiare altri 60 € (prova ITGS60, se il primo non dovesse funzionare). Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. In questo caso si tratta della versione da 12+512 GB.
Le offerte di Natale sono disponibili dall'8 al 14 dicembre, fino a esaurimento scorte, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Come sempre, i prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Ti ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Caratteristiche dello smartphone
In questo caso ti proponiamo lo smartphone nella colorazione Blue Breeze. Troviamo uno schermo da 6,31" con impugnatura ergonomica e display LTPO da 1,5K (adattivo da 1-120 Hz), insieme a una luminosità di picco di 5000nit. Il prodotto è certificato IP68 + IP69 per la resistenza ad acqua e polvere, mentre il comparto fotografico vanta un sistema di fotocamere in collaborazione con ZEISS.
Troviamo infatti il super teleobiettivo ZEISS da 50 MP e la fotocamera principale da 50 MP (Sony IMX921 VCS Bionic. Il processore è il Dimensity 9300+, mentre la batteria ha una capacità di 6500 mAh e si ricarica in pochi minuti grazie alla ricarica FlashCharge da 90W.