Ecco i giochi per Nintendo Switch 1 e 2 più venduti su eShop a dicembre in Giappone

Nintendo ha annunciato quali sono stati i giochi per Nintendo Switch 1 e 2 più venduti su eShop a dicembre in Giappone, con Kirby Air Riders primo nella classifica dei titoli per Nintendo Switch 2 e Momotaro Dentetsu 2 a comandare la classifica di Nintendo Switch.

Metroid Prime 4: Beyond si è dovuto accontentare dell'ottavo posto nella top 10 per Nintendo Switch 2, mentre non è riuscito a rientrare fra le prime dieci posizioni nella versione per Nintendo Switch.

Classifica eShop giapponese di dicembre - Nintendo Switch 2



Kirby Air Riders Momotarou Dentetsu 2 Leggende Pokémon: Z-A Mario Kart World Inazuma Eleven: Victory Road Octopath Traveler 0 Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio Metroid Prime 4: Beyond Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake Donkey Kong Bananza

Sembra chiaro che gli equilibri della classifica giapponese siano diversi rispetto a ciò che osserviamo solitamente in occidente, e infatti neanche Donkey Kong Bananza si è reso protagonista di grandissime prestazioni: è decimo.