Ecco i giochi per Nintendo Switch 1 e 2 più venduti su eShop a dicembre in Giappone

Nintendo ha annunciato quali sono stati i giochi per Nintendo Switch 1 e 2 più venduti su eShop a dicembre in Giappone, con Kirby Air Riders primo nella classifica dei titoli per Nintendo Switch 2 e Momotaro Dentetsu 2 a comandare la classifica di Nintendo Switch.
Metroid Prime 4: Beyond si è dovuto accontentare dell'ottavo posto nella top 10 per Nintendo Switch 2, mentre non è riuscito a rientrare fra le prime dieci posizioni nella versione per Nintendo Switch.
Classifica eShop giapponese di dicembre - Nintendo Switch 2
- Kirby Air Riders
- Momotarou Dentetsu 2
- Leggende Pokémon: Z-A
- Mario Kart World
- Inazuma Eleven: Victory Road
- Octopath Traveler 0
- Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio
- Metroid Prime 4: Beyond
- Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake
- Donkey Kong Bananza
Sembra chiaro che gli equilibri della classifica giapponese siano diversi rispetto a ciò che osserviamo solitamente in occidente, e infatti neanche Donkey Kong Bananza si è reso protagonista di grandissime prestazioni: è decimo.
I giochi per Nintendo Switch più venduti
A pochi giorni dall'inizio della Stagione 5 delle Lotte Competitive, Leggende Pokémon Z-A si è piazzato in seconda posizione nella classifica eShop giapponese di dicembre relativa ai giochi più venduti per Nintendo Switch, incapace di superare quel fenomeno di Momotaro Dentetsu 2.
Classifica eShop giapponese di dicembre - Nintendo Switch
- Momotarou Dentetsu 2
- Leggende Pokémon: Z-A
- Inazuma Eleven: Victory Road
- Minecraft
- Inazuma Eleven: Victory Road Deluxe Edition
- Animal Crossing: New Horizons
- Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake
- Super Smash Bros. Ultimate
- Octopath Traveler 0
- Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics