L'editore di Disgaea ha annunciato un evento speciale di presentazione con il "Nippon Ichi Software Untitled"

Nippon Ichi Software, il publisher noto all'estero soprattutto per la serie Disgaea ma che rappresenta un'etichetta storica in Giappone, ha appena annunciato il suo nuovo evento di presentazione chiamato "Nippon Ichi Software Untitled", con data fissata per il 14 marzo.

Si tratta di una presentazione in cui verranno annunciati i nuovi progetti in sviluppo presso l'editore, oltre a trailer e materiali che illustreranno meglio questi nuovi titoli in arrivo, con l'appuntamento fissato precisamente per il 14 marzo alle ore 12:00 in Italia, considerando che saranno le 20:00 in Giappone.

Il video verrà trasmesso in livestream direttamente su YouTube in tale data, e dovrebbe contenere diverse novità interessanti soprattutto per chi è interessati da certe produzioni nipponiche ma anche per altri, considerando che alcuni franchise di Nippon Ichi sono ormai entrati stabilmente anche sul mercato occidentale.