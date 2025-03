Pokémon Scarlatto e Violetto danno il via al nuovo Raid Teracristal con Skeledirge

Questa attività è disponibile da ora fino al 13 marzo , dunque avete pochi giorni per prendervi parte. Potrete affrontare Skeledirge nei raid a 7 stelle, che si sbloccano dopo la fine della storia principale di Scarlatto e Violetto. Il Pokémon ha l'emblema della forza assoluta e il teratipo fisso Fuoco . Potrete catturare un solo esemplare per gioco, ma potrete affrontare il raid tutte le volte che vorrete per mettere le mani sulle altre ricompense, che includono caramelle esperienza, erbe e pepite d'oro.

Come prendere parte agli eventi Raid Teracristal

Per chi avesse iniziato da Pokémon Scarlatto e Violetto, per prendere parte agli eventi è necessario collegare Nintendo Switch a Internet e scaricare le notizie del Poképortale dal menu di pausa del gioco. È possibile affrontare i Raid Teracristal in solitaria con il supporto di allenatori guidati dall'IA oppure in compagnia di altri utenti tramite il multiplayer online, ma nel secondo caso precisiamo che è necessario avere una sottoscrizione a Nintendo Switch Online attiva, ecco tutto quello che c'è da sapere sul servizio in abbonamento di Nintendo.

Un combattimento in un Raid Teracristal

Rimanendo in tema, la scorsa settimana sono arrivate tante novità interessanti sulla serie in occasione del Pokémon Day, incluse le prime sequenze di gameplay di Leggende Pokémon Z/A.