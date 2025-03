Reddit avviserà gli utenti se il loro post viola le regole prima della pubblicazione

Reddit ha annunciato una serie di nuove funzionalità che renderanno più semplice capire se un post rispetta le regole di un subreddit prima di essere pubblicato. Grazie alla nuova funzione Rules Check, gli utenti riceveranno un avviso immediato mentre scrivono un post, nel caso in cui il contenuto possa violare le norme della community.

Come mostrato in un'anteprima della funzione, gli utenti vedranno un'icona con una bacchetta magica e una notifica rossa sopra la tastiera. Toccandola, si aprirà un pop-up che mostrerà le regole potenzialmente violate. Questa funzione sarà inizialmente testata sulle app mobili per iOS e Android prima di un rilascio più ampio. Se un post viene rimosso per aver infranto le regole, Reddit offrirà suggerimenti su dove ripubblicarlo, indicando subreddit più adatti.