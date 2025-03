Il nuovo team PlayStation di Los Angeles potrebbe essere al lavoro su un gioco multiplayer

Sembra che il nuovo team di PlayStation Studios con base a Los Angeles recentemente formato all'interno dei first party di Sony stia lavorando a un gioco multiplayer cooperativo, con alcuni elementi che sono emersi da alcuni annunci di lavoro.

Si tratta ovviamente di supposizioni a partire da annunci lavorativi, dunque le informazioni non vanno prese come certe, ma risulterebbero verosimili, considerando anche quelle che dovrebbero essere le caratteristiche dello studio in questione.

L'idea è che questo team, che sembra essere stato costituito di recente, possa essere guidato da Jason Blundell, ovvero il fondatore del team Deviation Games che è stato poi chiuso prima ancora di concludere i lavori sull'esclusiva PS5 che era stata annunciata all'epoca della creazione dello studio.