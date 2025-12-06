Dungeons of DUSK è nato da un pesce d'aprile e parla italiano

Quando l'editore New Blood Interactive ha deciso di dare la luce verde al progetto, lo ha affidato a un team specializzato in dungeon crawler classici, gli italiani 68k Studios , cui dobbiamo, tra gli altri, Inferno - Beyond the 7th Circle, Karradash - The Lost Dungeons e il più recente Ludus Mortis .

Dungeons of DUSK è un gioco di ruolo in prima persona nato da un pesce d'aprile del 2024, che si è concretizzato dopo la reazione entusiasta avuta dai videogiocatori. Si tratta, sostanzialmente, di un progetto complementare al boomer shooter di culto DUSK , considerando che ha lo stesso protagonista e si svolge in momenti specifici della sua storia.

Un progetto allegro

Come spesso accade con i progetti di New Blood Interactive, anche Dungeons of DUSK è nato quasi per gioco. Come accennato, il 1° aprile 2024, fu pubblicato l'annuncio di un gioco di ruolo in prima persona di DUSK, ispirato a Doom RPG, uno dei pallini dei fondatori dello studio.

Lo scherzo piacque così tanto da portare alla realizzazione un videogioco fatto e finito. Come spiegato nel post di annuncio su steam, Dungeons of DUSK inizia alla fine dell'episodio 1 di DUSK, con la prima metà della campagna che si svolge tra l'episodio 1 e l'episodio 2, e la seconda metà tra l'episodio 2 e l'episodio 3. Sostanzialmente racconta i passaggi tra i vari luoghi che si visitano durante DUSK: "Pensavate che il protagonista andasse magicamente da una parte all'altra? No, diamine, stava per tutto il tempo dentro a dei dungeon... ovviamente." Ha spiegato New Blood.

Il risultato è un gioco di ruolo immediato, come lo era Doom RPG, formato da una campagna di 30 livelli, un modalità arena infinita, una modalità Boss Rush e una Survival, che introduce nuovi nemici nella serie, accanto a quelli più caratteristici.

Attualmente, l'uscita di Dungeons of DUSK è prevista per il 2026, in data ancora da destinarsi, su PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5, Nintendo Switch 1 e 2, sistemi iOS e sistemi Android. Sì, vista la fonte d'ispirazione, New Blood ha voluto che fosse convertito anche per sistemi mobile.

Sappiamo già anche il prezzo, indicato nelle FAQ ufficiali: 16,99 dollari (ancora non esiste in euro, ma ipotizziamo che siano 16,99 anch'essi)