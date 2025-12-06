The Séance of Blake Manor festeggia le votazioni stellari ricevute con un trailer dedicato

"È passato più di un mese dal lancio di The Séance of Blake Manor e siamo rimasti sbalorditi dall'accoglienza ricevuta dal gioco, sia dalla stampa che dai giocatori." Hanno scritto gli sviluppatori nell'annuncio ufficiale del trailer con i riconoscimenti della stampa, che celebra il successo di questa piccola ma validissima produzione, che in termini di voti è uno dei giochi migliori del 2025.
Il trailer
Il trailer segue uno schema classico, mescolando sequenze di gioco ad alcune delle citazioni degli articoli più positivi verso il titolo.
Gli sviluppatori hanno inoltre detto di essere felicissimi di avere una valutazione Estremamente Positiva su Steam, dove il 97% delle recensioni sono positive, nonché di essere nella top 10 dei giochi dell'anno nella Hall of Fame 2025 di Open Critic.
"Oltre a ciò, l'inclusione nei Rolling Stone 25 Best Video Games of 2025, il 6° posto nella lista dell'AP dei migliori videogiochi del 2025 e le 2 vittorie ai NYX Game Awards rendono questo un mese davvero incredibile per The Séance of Blake Manor!" Hanno concluso.
The Séance of Blake Manor è un thriller soprannaturale ambientato nell'Irlanda del 1897, in cui i giocatori indagano sulla scomparsa di Evelyn Deane in un hotel isolato, colmo di segreti e fenomeni ultraterreni.
Nei panni dell'investigatore privato Declan Ward, si dovranno interrovare i molti sospettati del misfatto, per scoprire le loro motivazioni e portare alla luce qualsiasi indizio stiano nascondendo.