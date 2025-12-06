The Séance of Blake Manor festeggia le votazioni stellari ricevute con un trailer dedicato

"È passato più di un mese dal lancio di The Séance of Blake Manor e siamo rimasti sbalorditi dall'accoglienza ricevuta dal gioco, sia dalla stampa che dai giocatori." Hanno scritto gli sviluppatori nell'annuncio ufficiale del trailer con i riconoscimenti della stampa, che celebra il successo di questa piccola ma validissima produzione, che in termini di voti è uno dei giochi migliori del 2025.