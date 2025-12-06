Nuclear Throne festeggia i 10 anni con il 100° aggiornamento gratuito, che aggiunge l'italiano

"La gang si è riunita: Jan Willem Nijman, Paul Veer, Jukio Kallio, Joonas Turner e Justin Chan, insieme a YellowAfterlife (e una piccola partecipazione di Doseone), per portarvi quello che potrebbe essere l'aggiornamento più grande e cattivo nella storia di Nuclear Throne! Quantomeno, è quello che ha richiesto più tempo!" Hanno scritto gli sviluppatori nell'annuncio.

Nuclear Throne ha compiuto dieci anni e gli sviluppatori di Vlambeer, attualmente al lavoro su ULTRABUGS, hanno voluto festeggiare pubblicando il 100° aggiornamento del gioco, come annunciato su Steam e sui canali sociale della software house.

Tutte le novità

In effetti, la nota di rilascio è davvero ricca e parla di: un tredicesimo personaggio: Cuz non ha paura di mostrare le sue emozioni, con l'abilità "Pianto" che lacera nemici e proiettili allo stesso modo. Ah, e può portare 3 armi; modalità personalizzata, che permette di modificare Nuclear Throne a piacere, creare run e sfide uniche e conoscere il gioco meglio che mai; nuove C-skin sbloccabili per ogni personaggio (e nuovi achievement dedicati).

C'è anche la localizzazione in 15 lingue: inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, polacco, portoghese BR, russo, coreano, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, ucraino, turco e olandese, l'aggiunta per il supporto fino a 4 giocatori in co-op locale e tanto altro ancora.

Chiaramente sono stati eliminati anche dei bug e sono stati rivisti alcuni sistemi di gioco, per bilanciarli meglio.

Sul fronte tecnico, Nuclear Throne ora gira a 60+ fps, ma "i 30 sono ancora supportati per i veri credenti", come specificato dagli sviluppatori. È stato però aggiunto il supporto per il widescreen ed è stato modificato un cursore. Inoltre, ora è verificato per Steam Deck, il che farà felici gli amanti di questo apparecchio.