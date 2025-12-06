PlayStation 5 prima nel mercato europeo durante il periodo del Black Friday

The Game Business ha riportato alcuni dati, raccolti dalla compagnia GSD, davvero interessanti. Riguardano l'andamento dell'industria videoludica in Europa durante la settimana del Black Friday . Si tratta di un periodo considerato cruciale, dove si concentrano vendite enormi per via delle offerte. In ambito console a dominare è stata PlayStation 5 , mentre le classifiche software , mostrano ancora una volta la forte stagnazione del mercato attuale.

Classifica software noiosa, hardware in mano a Sony

In effetti, sul fronte software la situazione è davvero poco interessante, con pochissime novità nella top 20, dove troviamo EA Sports FC 26 al primo posto, seguito da Hogwarts Legacy e da Call of Duty: Black Ops 7. Battlefield 6 ha raggiunto la quarta posizione.

PlayStation 5 ha dominato il Black Friday lato hardware

Nel Regno Unito, le vendite di console sono andate meglio quest'anno rispetto al Black Friday 2024, con ricavi in aumento del 14% e vendite in unità in crescita del 7%. Nintendo Switch 2 pare aver ottenuto risultati discreti, andata molto sotto a PS5, l'unica console già sul mercato lo scorso anno ad aver fatto meglio durante l'ultimo Black Friday.

La console di Sony ha fatto registrare un +16% anno su anno, agguantando il 62% del mercato durante il periodo indicato.

"Il prezzo di PS5 Slim 1TB è stato inferiore del 21% rispetto a due settimane prima. Il prezzo della PS5 Slim 825GB Digital è sceso del 34% rispetto a due settimane prima. E la PS5 Pro è scesa a 586 sterline, un minimo storico, registrando la sua migliore settimana dopo quella di lancio. Nel complesso, il prezzo medio di PS5 è stato di 340 sterline la settimana scorsa, ed è solo la settima volta che scende sotto le 400 sterline."

Xbox Series X e S si sono fermate al 10%, con il prezzo medio che è stato di 385 sterline, l'8% in meno rispetto a due settimane prima. Nintendo Switch 2 ha conquistato il 23% del mercato del Black Friday. Va considerato che è la console più recente e, di conseguenza, quella con meno offerte attive. Si parla di sconti medi del 3% sul prezzo base. Chiude Nintendo Switch 1 con il 5% del mercato.

Vediamo le classifiche software.

Top 10 europea per unità vendute durante la settimana terminata il 30 novembre

EA Sports FC 26 (EA) Hogwarts Legacy (Warner Bros) Call of Duty: Black Ops 7 (Activision) Battlefield 6 (EA) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) It Takes Two (EA) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Pokémon Legends: Z-A (Nintendo)* NBA 2K26 (2K Games) F1 25

Top 10 europea per ricavi durante la settimana terminata il 30 novembre

EA Sports FC 26 (EA) Call of Duty: Black Ops 7 (Activision) Battlefield 6 (EA) Pokémon Legends: Z-A (Nintendo) NBA 2K26 (2K Games) F1 25 (EA) Ghost of Yotei (Sony) Hogwarts Legacy (Warner Bros) Spider-Man 2 (Sony) Super Mario Galaxy 1 + 2 (Nintendo)

Considerate sempre che, come comunicato dalla fonte, queste classifiche includono le vendite fisiche e digitali dei videogiochi in Australia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Guyana Francese, Polinesia Francese, Germania, Guadalupa, Italia, Martinica, Paesi Bassi, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Riunione, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

Inoltre, coprono tutte le vendite di giochi in formato fisico, e le vendite digitali provenienti da queste aziende: Activision Blizzard, Bandai Namco, Capcom, CI Games, Crystal Dynamics, Disney Interactive, Eidos, Electronic Arts, Gameforge, IO Interactive, Konami, Marvelous, Microsoft, Milestone, MyGames, Nacon, Plaion, Saber Interactive, Sega, Sony, Square Enix, Supermassive Games, Take-Two, Tencent, Ubisoft, UsTwo, Warner Bros, Wizards of the Coast e Zenimax Media.