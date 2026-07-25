Batman: Arkham Collection è a prezzo stracciato su Instant Gaming: risparmia fino al 92%

Se non hai ancora recuperato questa collezione speciale, Batman: Arkham Collection per PC è attualmente su Instant Gaming a soli 4,87 € invece di 60 €, permettendoti di risparmiare fino al 92% (abbiamo già calcolato l'IVA). Le offerte El Dorado Summer Sales di Instant Gaming sono valide fino al 27 luglio, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Per correttezza, è giusto precisare che il gioco viene spesso proposto in sconto a prezzi simili . Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice Steam . Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una collezione da recuperare

Questo prodotto include diversi titoli che fanno parte della trilogia Arkham. Si parte da Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition a Batman: Arkham City - Game of the Year Edition, entrambi rimasterizzati completamente e con grafica rinnovata. Segue Batman: Arkham Knight e il Season Pass. Inoltre, sono presenti tutti gli extra pubblicati nel corso degli anni.

Batman: Arkham Collection

In questi giochi vestirai ovviamente i panni di Batman e potrai scoprire una vasta serie di gadget e abilità. Di conseguenza, potrai trascorrere innumerevoli ore all'insegna del divertimento. Se non hai ancora recuperato questi titoli iconici, è il momento perfetto per farlo. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.