Batman: Arkham Collection è a prezzo stracciato su Instant Gaming: risparmia fino al 92%

Se non hai ancora recuperato questa collezione speciale, Batman: Arkham Collection per PC è attualmente su Instant Gaming a soli 4,87 € invece di 60 €, permettendoti di risparmiare fino al 92% (abbiamo già calcolato l'IVA). Le offerte El Dorado Summer Sales di Instant Gaming sono valide fino al 27 luglio, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Per correttezza, è giusto precisare che il gioco viene spesso proposto in sconto a prezzi simili. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Una collezione da recuperare
Questo prodotto include diversi titoli che fanno parte della trilogia Arkham. Si parte da Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition a Batman: Arkham City - Game of the Year Edition, entrambi rimasterizzati completamente e con grafica rinnovata. Segue Batman: Arkham Knight e il Season Pass. Inoltre, sono presenti tutti gli extra pubblicati nel corso degli anni.
In questi giochi vestirai ovviamente i panni di Batman e potrai scoprire una vasta serie di gadget e abilità. Di conseguenza, potrai trascorrere innumerevoli ore all'insegna del divertimento. Se non hai ancora recuperato questi titoli iconici, è il momento perfetto per farlo. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.